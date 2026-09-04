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ChatGPT τέλος: Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας βρήκε τον τρόπο για να μην αντιγράφουν οι φοιτητές

Ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε το «αντίδοτο» ενάντια στην αντιγραφή με έναν αρκετά παράδοξο τρόπο.

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Το ChatGPT και άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης | Getty
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Και ενώ η χρήση τεχνητής νοημοσύνης καταλαμβάνει διαρκώς χώρο στη καθημερινότητα των ανθρώπων και ιδίως των νέων, ένας καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών βρήκε τρόπο προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά την διάρκεια της εξεταστικής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής ενημέρωσε τους φοιτητές πως θα γυαλιά θα φορούν μόνο όσοι έχουν ιατρική βεβαίωση ότι τους είναι απαραίτητα.

Η αιτία αυτού είναι η διακοπή της χρήσης των έξυπνων γυαλιών που διαθέτουν κάμερα και δυνατότητες σύνδεσης και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σκονάκι για να αντιγράψει ένας φοιτητής κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας Χρήστος Μπούρας, ο οποίος ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι οι φοιτητές θα πρέπει να γράφουν αυτά που γνωρίζουν και να μην καταφεύγουν σε άλλες πρακτικές.

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