Μαζωνάκης: Κανείς από το προσωπικό του ιατρείου δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο - Τον έβγαλαν με καρέκλα

Καρέ καρέ καταγράφεται η αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη από το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, μέσα από βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται μέσα όσα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, αρχικά στο σημείο έφτασε διασώστης σε μηχανή και στη συνέχεια ασθενοφόρο. Ωστόσο κανείς από το προσωπικό του ιατρείου δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο Νοσοκομείο Ελπίς.

Διαβάστε επίσης: Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη: Στο σημείο και η αδελφή του μαζί με τις Αρχές

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με καρέκλα έξω από το ιατρείο, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης, που πραγματοποίησε στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Αν και η νεκροψία-νεκροτομή ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Πέμπτης, μετατέθηκε τελικά για το πρωί της Παρασκευής (11/09).

Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του τραγουδιστή, προκειμένου να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος που θα παραστεί στη διαδικασία για τη διευκρίνιση των ακριβών αιτίων θανάτου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του ζευγαριού των γιατρών που διατηρούν την κλινική, ρίχνοντας φως στις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γιατροί κατηγορούνται για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Νωρίτερα σήμερα, είχαν μεταφερθεί στο ΑΤ Κυψέλης, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση, έπειτα από τις έρευνες της αστυνομίας στο ιατρείο και το σπίτι τους.

Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εκπομπή Live News το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο.

Πρόκειται για στοιχείο που, όπως επισημάνθηκε, αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί με ακρίβεια αν η κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώθηκε πριν ή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εκπομπή Live News το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο.

Πρόκειται για στοιχείο που, όπως επισημάνθηκε, αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί με ακρίβεια αν η κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώθηκε πριν ή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας.