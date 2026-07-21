Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καλοκαιρινή «ανάσα» στους δρόμους της πρωτεύουσας, καθώς ο Δακτύλιος της Αθήνας ετοιμάζεται για την καθιερωμένη θερινή του αναστολή. Το μέτρο, που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο, ολοκληρώνει τον φετινό του κύκλο, επιτρέποντας σύντομα την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των ΙΧ στο κέντρο.

Η εφαρμογή του μέτρου λήγει επισήμως μετά τις 24 Ιουλίου. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, όλα τα οχήματα θα κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της πόλης, χωρίς τον περιορισμό των μονών-ζυγών, διευκολύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Τι ισχύει μέχρι τις 24 Ιουλίου (Μονά - Ζυγά)

Μέχρι την ημερομηνία λήξης του μέτρου, η κυκλοφορία στον Μικρό Δακτύλιο συνεχίζει να διεξάγεται εκ περιτροπής (Δευτέρα έως Παρασκευή) με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας:

Ζυγές ημερομηνίες: Κυκλοφορούν τα οχήματα που λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Μονές ημερομηνίες: Κυκλοφορούν τα οχήματα που λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Ο Δακτύλιος δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που κηρύσσεται γενική απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

Ποια είναι τα όρια του Δακτυλίου;

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί αφορούν αποκλειστικά τον Μικρό Δακτύλιο, ο οποίος περικλείεται από τους εξής κεντρικούς οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Λεωφόρος Μεσογείων

Λεωφόρος Συγγρού

Οδός Πειραιώς

Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως

Όσοι οδηγοί κινούνται αποκλειστικά πάνω σε αυτές τις οριακές λεωφόρους, εξαιρούνται από τα περιοριστικά μέτρα και κινούνται ελεύθερα.