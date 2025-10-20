Σε ισχύ τέθηκε από το πρωί της Δευτέρας το μέτρο του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι περιορισμοί κυκλοφορίας (μονά-ζυγά) θα εφαρμόζονται έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

Τα Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημέρωσαν για τη διαδικασία έκδοσης του ειδικού σήματος για καθημερινή είσοδο στο Δακτύλιο την περίοδο 2025 - 2025 μέσω του gov.gr. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα πρόσθεσης του σήματος στο ψηφιακό πορτοφόλι Gov.gr Wallet, διευκολύνοντας τη γρήγορη και άμεση επίδειξή του μέσω του κινητού τηλεφώνου.

Η διαδικασία έκδοσης του ειδικού σήματος για είσοδο στον Δακτύλιο

Οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν το νέο σήμα είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις», είτε απευθείας μέσω του daktylios.gov.gr εισάγοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Το σήμα διαθέτει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη αποστολή του ηλεκτρονικά ή την εκτύπωσή του. Η αυθεντικότητα του σήματος μπορεί να επιβεβαιωθεί γρήγορα μέσω της εφαρμογής επαλήθευσης εγγράφων στο docs.gov.gr/validate.

Ποια αυτοκίνητα δικαιούνται καθημερινή είσοδο στον Δακτύλιο

Το σήμα μπορεί να εκδοθεί για οχήματα που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά

Εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου

Εκ κατασκευής υβριδικά ηλεκτρικά

Κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα με εκπομπές CO2 κάτω από 120 γρ./χλμ. (για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021) ή κάτω από 145 γρ./χλμ. (για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά).

Διευκρινίζεται ότι οι έντυπες άδειες δακτυλίου των περιόδων 2023-2024 ή 2024-2025 ανανεώνονται αυτόματα για το 2025-2026, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να ανανεώσουν την ψηφιακή άδεια που έχει εκδοθεί μέσω gov.gr ή έχει αποθηκευτεί στο Gov.gr Wallet.

Πότε εφαρμόζεται ο Δακτύλιος

Η ισχύς του δακτυλίου της Αθήνας καθορίζεται σε ετήσια βάση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, η ισχύς ξεκινάει στις 20 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 24 Ιουλίου 2026. Οι ημέρες και ώρες εφαρμογής είναι:

Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07:00 έως 20:00

Παρασκευή από 07:00 έως 15:00.

Το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ.