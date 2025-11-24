Δασκάλα από Λουτράκι: «Ζητώ συγγνώμη αλλά δεν μετανιώνω - Το έκανα για προστασία»

Ζητώντας συγγνώμη από τους γονείς και το παιδί, εμφανίστηκε η Ναταλία Κατσίφη, η δασκάλα από το Λουτράκι που έκανε καταγγελία σε 6χρονο αγόρι ότι την θώπευσε στο στήθος εν ώρα μαθήματος, αποκαλώντας τον μάλιστα «μελλοντικό βιαστή».

ΜΙλώντας από το μπαλκόνι της, η δασκάλα είπε αρχικά: «Μου δίνει δύναμη ο Ιησούς. Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος, μέσα σε αυτούς ο 6χρονος και οι γονείς του. Αγαπάμε όλα τα παιδάκια του κόσμου και αυτό το παιδάκι.

«Το έκανα για προστασία. Δεν θέλω να επεκταθώ. Συγγνώμη στην μαμά, στον μπαμπά και στο παιδάκι αν τους στεναχώρησα. Συγχωρώ όλο τον κόσμο» είπε χαρακτηριστικά η Ναταλία Κατσίφη ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν έχει μετανιώσει για την καταγγελία.

Ερωτώμενη για το αν θα επιστρέψει στο Λουτράκι μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα η ίδια δήλωσε: «Θα επιστρέψω στο Λουτράκι το λατρεύω. Θα με πάνε σε άλλα σχολεία τώρα. Με έδιωξαν και θα με πάνε αλλού. Μην πω λεπτομέρειες δεν θέλω».