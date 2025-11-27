Δέκα χρόνια «Σε Αναμονή»: Ένα μάζεμα αλληλεγγύης για όποιον το έχει ανάγκη

Δέκα χρόνια ανθρωπιάς, αγάπης και αλληλεγγύης. Δέκα χρόνια αγνού και έμπρακτου εθελοντισμού. Δέκα χρόνια στήριξης ανθρώπων που βρέθηκαν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Το Κίνημα «Σε Αναμονή» το οποίο από τον Νοέμβριο του 2015 έως σήμερα έχει συνεργαστεί με περισσότερες από 2000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα & την Κύπρο έχει δώσει περισσότερα από 2.000.000 προϊόντα & υπηρεσίες σε περισσότερους από 100.000 συνανθρώπους μας.

Την Κυριακή 14/12 στις 14.00 μ.μ μας προσκαλεί στην εκδήλωσή μας «Δέκα χρόνια Σε Αναμονή» για να γιορτάσουμε μαζί αυτά τα 10 χρόνια δράσης μας και να θυμηθούμε μαζί τις πιο δυνατές μας στιγμές, στην Στοά - Βίτσι 3, στο πιο παρεΐστικο στέκι της Ηλιούπολης. Κλείστε άμεσα τη θέση σας στο τηλ. 6986013049. Να είσαι εκεί!



