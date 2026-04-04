Δεκάδες πιστοί «εισέβαλαν» σε εκκλησία όπου γινόταν συναυλία και φώναζαν συνθήματα

Ένταση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (03/04), στον ιερό ναό των 12 Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη, όταν πιστοί εισέβαλαν στην εκκλησία για να διαμαρτυρηθούν για τη συναυλία που διοργανωνόταν.

Εντός του ναού βρισκόταν σοπράνο που ερμήνευε βυζαντινούς ύμνους, λόγω των ημερών του Πάσχα. Η συναυλία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και της Μητρόπολης, κάτι που φάνηκε να μην ενδιαφέρει τους διαμαρτυρόμενους.

Περί τις 20:00, μπήκαν μέσα 30 άτομα που άρχισαν να φωνάζουν κατά της εκδήλωσης και έλεγαν «καμία συναυλία μέσα στην εκκλησία», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο εκλήθη η αστυνομία, που ανέλαβε την τάξη και οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν, ενώ η καλλιτέχνης συνέχισε κανονικά το τραγούδι της.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που καταγράφεται ανάλογο περιστατικό, καθώς, προ ημερών, είχε καταγραφεί επεισόδιο και στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, όταν πιστοί ενοχλήθηκαν από την ανάγνωση συγγραφικού πονήματος του Νίκου Καζαντζάκη για την Παναγία.