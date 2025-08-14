Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από το πρωί (14/08) η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς χιλιάδες είναι εκείνοι που αναχωρούν για τα νησιά με αφορμή την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Η πληρότητα των δρομολογίων σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει σχεδόν το 100%, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ενισχύσει τα προγράμματά τους για να καλύψουν τη ζήτηση.

Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 27 απόπλοι πλοίων, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν 35 δρομολόγια συμβατικών και 18 ταχυπλόων. Από τη Ραφήνα αναχωρούν 11 πλοία και από το Λαύριο 9.

Μόνο χθες (13/08) από τον Πειραιά ταξίδεψαν 24.130 επιβάτες σε 25 δρομολόγια, ενώ για τον Αργοσαρωνικό μετακινήθηκαν 7.783 επιβάτες σε 36 δρομολόγια. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 10 απόπλοι με 6.806 επιβάτες και από το Λαύριο 8 δρομολόγια με 2.225 επιβάτες.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, διευκολύνοντας την ομαλή ροή των ταξιδιωτών, ενώ απευθύνει έκκληση στους επιβάτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Πηγή: ΕΡΤ, Orange Press Agency