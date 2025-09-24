Δέκατη ημέρα απεργίας για τον Πάνο Ρούτσι: Νέο κάλεσμα για συγκέντρωση την Κυριακή

Τη δέκατη ημέρα απεργίας πείνας, με αίτημα την εκταφή του γιου του, διανύει από σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που πέθανε στις 28 Φεβρουαρίου 2023 στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Μάλιστα, σήμερα ο Πάνος Ρούτσι εξετάστηκε από γιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν πως δεν φέρει προβλήματα υγείας λόγω της απεργίας υγείας, ωστόσο τον παρότρυναν να αποφύγει τις άσκοπες μετακινήσεις δεδομένης της κατάστασής του.
Για μια ακόμη ημέρα πολίτες και φορείς συγκεντρώθηκαν μπροστά στη Βουλή για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον κ. Ρούτσι. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι καλεί σε μεγάλη κινητοποίηση την προσεχή Κυριακή, στις 20:30, στο Σύνταγμα.
