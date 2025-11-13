Μενού

«Delivery» από αέρος στις φυλακές Κορυδαλλού: Ρίχνουν όπλα και ναρκωτικά με drones

Χωρίς να γίνουν αντιληπτές από το ειδικό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στη φυλακή.

Σε μία αδιανόητη αποκάλυψη προέβη η εφημερίδα «Τα Νέα» για τα πακέτα ναρκωτικών και όπλων που ρίχνονται στις φυλακές Κορυδαλλού, από... αέρος, με τη χρήση drones.

Παρουσιάζει έγγραφα σωφρονιστικών υπαλλήλων, στα οποία αναφέρεται πως έγιναν 7 πτήσεις drones πάνω από τη φυλακή, ρίχνοντας κάποια πακέτα στις φυλακές Κορυδαλλού, χωρίς μάλιστα να γίνουν αντιληπτές από το ειδικό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στη φυλακή.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, στις αναφορές τους κάνουν λόγο για πακέτα που ενδεχομένως περιλαμβάνουν όπλα και ναρκωτικά.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι ενώ υπήρξε πρόβλεψη για antidrone σύστημα, αυτό τοποθετήθηκε σε σημείο που δεν υπάρχει καλή κατόπτευση του χώρου.
 

