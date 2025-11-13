Ομολόγησε τα πάντα ο ψευτο-ιερέας, «πιστή» δηλώνει η αρχηγός: Διάλογοι σοκ για διακίνηση μεταναστών

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τους ψευτοϊερείς που εμπλέκονται σε κύκλωμα ναρκωτικών και διακίνησης μεταναστών, mε επικεφαλής μια 52χρονη γυναίκα και έναν 46χρονο ρασοφόρο που παλαιότερα δήλωνε μοντέλο και τα τελευταία χρόνια διατηρούσε κανάλι στο YouTube για συνταγές μαγειρικής. Tα μέλη της οργάνωσης διακινούσαν από ναρκωτικά μέχρι μετανάστες και είχαν καταφέρει να θησαυρίσουν.

Η φερόμενη αρχηγός αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο, δήλωσε χρήστρια ουσιών και ισχυρίστηκε ότι οι συνομιλίες της με τους τρεις ρασοφόρους γίνονταν λόγω της πίστης της και όχι για διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με το Mega.

«Εργάζομαι και προσέχω τέσσερα παιδιά και εγγόνια. Δεν είμαι βαποράκι και δεν στρατολογώ ανθρώπους. Απευθύνθηκα στον συγκεκριμένο ναό ως πιστή. Για αρκετό διάστημα έκανα και κάποιες δουλειές εκεί, όπως το καθάρισμα του ναού. Με τον καιρό γνωρίστηκα με τον αποκαλούμενο ιερέα. Του ανοίχτηκα και του εξομολογήθηκα ότι ήμουν τοξικοεξαρτημένη και ότι προσπαθούσα να ξεμπλέξω. Ακολουθούσα και φαρμακευτική αγωγή. Εκείνος μου είπε ότι ήταν και ο ίδιο χρήστης και με τον καιρό με παρέσυρε πάλι σε όλο αυτό. Βρήκε την αδυναμία μου».

Παρουσίασε τον εαυτό της ως το θύμα της όλης υπόθεσης. Ισχυρίστηκε πως οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος ήταν οι τρεις ρασοφόροι με επικεφαλής τον 46χρονο ψευτοϊερέα YouTuber.

Η φερόμενη αρχηγός | MEGA

«Μπορώ να σας πως περιστατικά όπου οι υποτιθέμενοι παπάδες αναζητούσαν χρήματα διοργανώνοντας παράνομες δραστηριότητες. Με τον καιρό μου ζητήσουν χρήματα και μένα για να δώσω στον ναό και καλά. Από αυτά τα χρήματα που τους έδινα, κάποια στιγμή ζητούσα να γίνει συμψηφισμός του ποσού με όσα τους χρωστούσα για τις ‘’δόσεις’’ που έπαιρνα. Τα χρήματα δηλαδή που περιγράφονται στις συνομιλίες είναι αυτά που ζητάω από το ποσό που έδινα ως συνεισφορά στον ναό που σχεδόν μου απαιτούσαν για προσωπικά τους ζητήματα και τα ζητούσα γιατί είχα ένα προσωπικό θέμα. Εκεί λοιπόν, μου τα συμψήφιζε ο παπάς Α… απ΄ όσα χρωστούσα για τα ναρκωτικά που μου έδιναν».

«Η εντολέας μου αποσαφήνισε την θέση της ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών. Αρνήθηκε πλήρως τις κατηγορίες που της αποδίδονται σχετικά με την διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξήγησε και απέδειξε τους τρόπους που χειραγωγήθηκε και την εκμεταλλεύτηκαν οι ‘’ψευδοϊερεις’’, εκμεταλλευόμενοι όσα είχε μοιραστεί μαζί τους κατά το ιερό μυστήριο της εξομολόγησης. Έδωσε στοιχεία κατά την ανάκριση σχετικά με την δράση τους συνολικά και πλέον οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές θα αναζητήσουν την διαδρομή τους στα σκοτεινά μονοπάτια της νύχτας. Τα στόματα άνοιξαν και η αλήθεια θα λάμψει», είπε ο δικηγόρος της Χρήστος Έδρας.

Αυτή πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά που η 52χρονη συλλαμβάνεται για διακίνηση ναρκωτικών. Τον Οκτώβριο του 2023 είχε συλληφθεί και πάλι ως μέλος αντίστοιχης εγκληματικής οργάνωσης.

Μίλησε για όλα ο ψευτο-ιερέας YouTuber

Αντιθέτως, ο 46χρονος YouTuber και πρώην μοντέλο μίλησε για όλα στην απολογία του. Για την κοκαΐνη, την εκκλησία, τα χρήματα, τη σχέση του με την αρχηγό του κυκλώματος αλλά και τους άλλους δύο ρασοφόρους που επίσης έχουν προφυλακιστεί.

«Η αρχηγός και ο 42χρονος βοηθός της έφερναν και έκρυβαν ναρκωτικά στο ναό. Την κοκαΐνη και την κάνναβη που μας έστελναν την αποθηκεύαμε και τη φυλάγαμε εγώ και οι δυο ιερείς . Πολλές φορές αυτοί οι δυο τη μετέφεραν και την παρέδιδαν σε πελάτες κοντά στο ναό αλλά και σε άλλες περιοχές εκτός Αττικής. Είμαι χρήστης κοκαΐνης και γι’ αυτό έμπλεξα. Βγάζαμε λεφτά και τα είχαμε ανάγκη».

Χρήστης κοκαΐνης δηλώνει και ο 40χρονος ρασοφόρος, βοηθός του αυτοαποκαλούμενου Αρχιεπισκόπου. «Μετέφερα τα 2,2 κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο για να πάρω 2.000 ευρώ», υποστήριξε από πλευράς του.

«Με συνέλαβαν στη Ρόδο γιατί είχα μια βαλίτσα με 2 κιλά κοκαΐνη. Μου την έδωσε ο 42χρονος να την πάω με το πλοίο στο νησί. Φοβήθηκα και την έστειλα ασυνόδευτη και εγώ πήγα με το αεροπλάνο. Είμαι χρήστης και το έκανα για να πάρω 2.000 ευρώ».

Η καλλιέργεια κάνναβης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η αρχηγός είχε αναλάβει και την καλλιέργεια κάνναβης σε χωριό της Φθιώτιδας και εκτιμάται από τις αστυνομικές αρχές πως η οργάνωση έψαχνε «φτηνά εργατικά χέρια» για τις χασισοφυτείες.

«Είχα πάει μαζί με την αρχηγό και τον συνεργό της στον Έβρο, με σκοπό να παραλάβουμε και να μεταφέρουμε αλλοδαπούς. Οι δυο τους μάλιστα, λειτουργούσαν ως προπομποί και ο ιερέας που τελικά συνελήφθη, ως οδηγός που θα παραλάμβανε τους αλλοδαπούς και θα τους μετέφερε με ενοικιαζόμενο όχημα στη χώρα μας», είπε κατά την απολογία του ο ψευτοϊερέας.

Τα κινητά τηλέφωνα του 46χρονου ρασοφόρου, κατασχέθηκαν και στα εγκληματολογικά εργαστήρια ανασύρονται όλα τα αρχεία. Κλήσεις, μηνύματα, επαφές.

Βίος και πολιτεία

Ο άνθρωπος που διαφήμιζε το πόσο πολύ βοηθούσε τους ναρκομανείς ομολόγησε πως έκρυβε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο ναό του. Ένας ρασοφόρος που παρίστανε τον Αρχιεπίσκοπο και τελικά ήταν βουτηγμένος μέσα στον κόσμο των ναρκωτικών.

Άνθρωποι από την παλιά του γειτονιά στην Νίκαια αποκαλύπτουν πως από τότε ήταν χρήστης, περιγράφοντας μάλιστα ένα σοκαριστικό περιστατικό.

-Ξαφνικά βγαίνει έξω από το σπίτι. Κράταγε τα ράσα κι έτρεχε μέσα στην Ηφαίστου και φώναζε «δαίμονες, δαίμονες, έχει δαίμονες». Βγαίνει ένας συγκάτοικος «τι έγινε ρε πάτερ;» του λέει «τι συμβαίνει;» και απαντά «Δαίμονες! Το σπίτι έχει δαίμονες!»

-Αυτό που έχει πει είναι ότι ήταν χρήστης ουσιών.

-Ε βέβαια, εμ τι ήταν; Η από κάτω που έμενε του είπε «σήκω και φύγε από εδώ. Και μην ξαναπεράσεις, ούτε με τον επιτάφιο ρε» του λέει.

Ενώ άλλη μαρτυρία αναφέρει:

«Το εγγονάκι μου ήταν 10 χρονών και μου λέει ‘’βούλωσε το στόμα του μωρού που κλαίει συνέχεια’’. Λέω ‘’Μάθε παπά πως μιλάς για το εγγόνι μου. Θα έχουμε άσχημα μπερδέματα’’. Έβαζε τα κλάματα και φώναζε. Τσακωνόντουσαν συνέχεια. Ερχόταν και ένας παπάς άλλος από μια εκκλησία από την Σαλαμίνα. Αλλά είχε πολύ κόσμο, από το εξωτερικό που ερχόντουσαν. Πιάνω τον ιδιοκτήτη μου και του λέω και του λέω ‘’αυτός ο άνθρωπος που έφερες από πάνω το έχουν κάνει π…’’ συγγνώμη για την έκφραση. Κατέβηκε και του είπε θα φύγεις από το σπίτι μου αμέσως τώρα. Και μετά από τρεις μέρες τα μάζεψε κι έφυγε. Του άφησε χρέη, νοίκια, φώτα, νερά.

Μετά από εκείνο το σκηνικό ο ψευτοπαπάς έφυγε από το Νίκαια και την εκκλησία που λειτουργούσε και εγκαταστάθηκε στη Λιοσίων στο εκκλησάκι που έμελλε να γίνει η κρυψώνα για μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.



Το Live News φέρνει στη δημοσιότητα έναν διάλογο του 40χρονου βοηθού του ιερέα με εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, από την οποία ήθελε να νοικιάσει αυτοκίνητα με τα οποία θα μετέφεραν τους παράνομους μετανάστες.

Ορίστε

Ναι γεια σας

Γεια σας

Από Θεσσαλονίκη σας παίρνω

Ναι, ναι

Μου είπατε να σας πάρω σε 10 λεπτάκια

Ναι πείτε μου

Εεε, θέλω να σας … είχαμε πει για ένα 3008 σωστά;

Ωραία

Εεε το αυτοκίνητο αυτό ήταν σε κράτηση σήμερα

Μμμμ

Ναι με ενημέρωσαν ότι έβγαλε πρόβλημα. Στον προηγούμενο πελάτη

Ναι

Εεε, εγώ τώρα έχω να σας δώσω ένα SEAT ARONA

Ένα;

Πάλι έτσι τζιπάκι είναι

Ωραία, ωραία

Θα το, θα κάνουμε αυτή την αλλαγή

Ωραία ωραία

Ίδια τιμή, όπως τα είχαμε πει

Ωραία, ωραία. Όμορφα

Ο διάλογος με ιερέα στα κρατητήρια

Σε άλλο διάλογο που φέρνει στη δημοσιότητα το Live News ο ψευτοϊερέας και YouTuber συνομιλεί το άτομο που παρίστανε τον ιερέα και συνελήφθη για τη διακίνηση των μεταναστών και βρίσκεται στα κρατητήρια.

Έλα

Έλα

Τι έγινε

Τι να γίνει, καλά

Ε;

Αύριο θα έρθει ο δικηγόρος

Ναι

Τη Δευτέρα θα πάω στον ανακριτή και βλέπουμε. Τι θα κάνω;

Σε χτυπήσανε τίποτα;

Ε;

Σε χτυπήσανε;

Όχι, όχι

Ααα. Πως σου συμπεριφέρονται;

Καλά μια χαρά. Δόξα τω Θεω

Πώς τα βλέπεις τα πράγματα;

Τι να σου πω δεν ξέρω, άκουσε με. Άμα χρειάζεται εγγύηση γι αυτά να δούμε μήπως μέσω δικηγόρου κάνεις εξουσιοδότηση να δώσουμε το σπίτι

Θα δούμε, θα δούμε

Αχνα ε; Αχνα μόνος σου

Ναι ξέρω μην αγχώνεσαι. Το έχω τακτοποιήσει

Άκουσε με. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Δεν ξέρεις, βρήκες κάποιον Ομόνοια και τέτοια

Μην αγχώνεσαι. Τα έχω τακτοποιήσει όλα Με ακούς;

Τώρα με το δίπλωμα και αυτό. Ε, και για εκείνο έφαγα κλήση

Ε;

Έφαγα κλήση λέω και γι αυτό

Έφαγες κλήση;

Ναι για το δίπλωμα

Ναι γιατί οδηγούσα χωρίς

Ε, εντάξει χεστήκαμε ρε … Αυτό είναι το θέμα μας;

Με συν όλα τα άλλα είναι και αυτό μέσα

Ε εντάξει

Θα δούμε τώρα τη Δευτέρα τι θα γίνει.

