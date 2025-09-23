Το Δέλτα του Έβρου εκπέμπει SOS για το νερό: Πεθαίνουν τα εμβληματικά άγρια άλογα

Η άγρια ζωή για την οποία είναι γνωστό το Δέλτα του Έβρου απειλείται πλέον συλλήβδην από την κρατική αναλγησία. Ανάμεσα στα κανάλια, τις νησίδες και τους απέραντους καλαμιώνες κανονικά διαβιούν φλαμίνγκο, σπάνια πτηνά, άγρια άλογα και βουβάλια.

Η ποικιλότητα του οικοσυστήματος γεγονός καθιστά το Δέλτα του Έβρου έναν από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της χώρας μας. Όμως, η βιοποικιλότητα της περιοχής τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο.

Μεταξύ άλλων, τα άγρια άλογα κινδυνεύουν με εξαφάνιση, καθώς βρίσκονται απομονωμένα σε μία νησίδα του ποταμού, χωρίς πρόσβαση σε γλυκό, πόσιμο νερό και τροφή.

Δέλτα του Έβρου: Η κατάσταση με τα φράγματα

Οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να τα βοηθήσουν με κάθε μέσο τα ζώα που κυριολεκτικά λιμοκτονούν, όμως το έργο τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοστοβόρο.

Στο Δέλτα απαντώνται σήμερα περίπου 250 άγρια άλογα, εγκλωβισμένα σε μία έκταση 18.000 στρεμμάτων στο Αινήσιο, τον τρίτο μεγαλύτερο υδροβιότοπο της Ευρώπης.

Αυτά τα άλογα, προκειμένου να επιβιώσουν, χρειάζονται τουλάχιστον 5 με 6 τόνους νερού την ημέρα, αλλά στην περιοχή που βρίσκονται δεν υπάρχει γλυκό νερό.

Όπως λένε χαρακτηριστικά και οι ντόπιοι στο ΣΚΑΙ, το φράγμα που έφτιαξαν οι Τούρκοι πριν το Αινήσιο παρακρατά όλο το γλυκό νερό, για να ποτίζουν τους ορυζώνες τους, με αποτέλεσμα το νερό της θάλασσας να εισχωρήσει στον ποταμό.

Το περσινό καλοκαίρι πέντε άλογα βρέθηκαν νεκρά σε νησίδα του Δέλτα, ενώ πολλά άλλα εμφάνιζαν συμπτώματα αφυδάτωσης. Με τη στήριξη του Δήμου οι ντόπιοι μεταφέρουν νερό και σανό στην περιοχή, για να επιβιώσουν τα πανέμορφα αυτά και αγέρωχα πλάσματα.

Εκτός από τις εκτροπές του ποταμού στην τούρκικη πλευρά όμως, για την κατάσταση ευθύνεται και η ελληνική, καθώς ένα φράγμα που θα βελτίωνε αισθητά την κατάσταση έχει σπάσει, αφήνοντας όλο το γλυκό νερό να εκβάλει στη θάλασσα.

Εκτός από τα άγρια άλογα του Δέλτα, κινδυνεύουν κι άλλα είδη ζώων, ενώ σημαντικό είναι το πλήγμα και στα ψάρια της περιοχής, που έχουν μειωθεί δραματικά. Η τοπική κοινωνία απευθύνει κάλεσμα για να δημιουργηθεί εκ νέου το φράγμα και κάποιες αναβαθμίδες, για να μην γίνεται αλμυρό το νερό του ποταμού, και να γεμίζει τον χειμώνα το Αινήσιο με γλυκό νερό.

Μέχρι στιγμής το κράτος δεν έχει προχωρήσει σε μελέτες και σχέδια αποκατάστασης του βιότοπου.