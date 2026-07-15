«Δεν αντέχουν την πρόοδο του ΕΣΥ»: Ο Γεωργιάδης απάντησε για τον «δανεικό εξοπλισμό» στο Νοκομείο Κορίνθου

Απάντηση σε ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στα social media με αφορμή τη λειτουργία των νέων χώρων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Κορίνθου, σύμφωνα με τους οποίους, ο νέος εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγκαίνια και στη συνέχεια απομακρύνθηκε, έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για προπαγάνδα.



Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε στιγμιότυπο από σχετικό βίντεο, στο οποίο αναφερόταν ότι η νέα πτέρυγα δεν λειτουργούσε επειδή ο εξοπλισμός είχε μεταφερθεί μετά τα εγκαίνια ενώ στην ίδια ανάρτηση παρέθεσε τα λεγόμενα γιατρού από τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Κορίνθου, ο οποίος ανέφερε ότι το τμήμα διέθετε εξοπλισμό, απαντώντας σε όσους υποστήριζαν το αντίθετο.



Στην ανάρτησή του ο γιατρός ανέφερε πως ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας στα επείγοντα ήταν «υποδειγματικός», ενώ σημείωσε ότι απαιτείται χρόνος ώστε τόσο το προσωπικό όσο και οι ασθενείς να εξοικειωθούν με τους νέους χώρους και τον τρόπο λειτουργίας τους.



Ο ίδιος αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη για περισσότερο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προσθέτοντας ότι χρειάζονται υπομονή, ενίσχυση και σωστή διαχείριση. «Είχα και εξοπλισμό για όσους πιστεύετε το αντίθετο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλεσε τους ισχυρισμούς που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου «προπαγάνδα» από όσους, όπως υποστήριξε, «δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ», σημειώνοντας ότι την επίμαχη ανάρτηση «δυστυχώς πίστεψαν πολλοί».

Για να καταλάβετε το μέγεθος της προπαγάνδας που κάνουν διότι δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ. Στην πρώτη φωτό ένα «πολιτισμένο» σχόλιο ενός που δήθεν ανησυχεί για το ΕΣΥ και το Νοσοκομείο Κορίνθου, στην δεύτερη ανάρτηση πριν λίγο ιατρού από τα ΤΕΠ Κορίνθου που απαντά… pic.twitter.com/0g2FScQZR6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 15, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Για να καταλάβετε το μέγεθος της προπαγάνδας που κάνουν διότι δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ. Στην πρώτη φωτό ένα «πολιτισμένο» σχόλιο ενός που δήθεν ανησυχεί για το ΕΣΥ και το Νοσοκομείο Κορίνθου, στην δεύτερη ανάρτηση πριν λίγο ιατρού από τα ΤΕΠ Κορίνθου που απαντά και σε αυτό το σαχλό βίντεο που δυστυχώς πίστεψαν πολλοί! Θα τους νικήσουμε και πάλι διότι η Ελλάδα μας είναι κρίμα να πέσει στα χέρια αυτών των άρρωστων ανθρώπων».