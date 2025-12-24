Ο τουρισμός ενάντια στους αγρότες: Ζητά αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων ο ΣΕΤΕ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι παρακολουθεί τη συνέχιση των αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο από τους αγρότες, ανησυχώντας για τα κέρδη τους εν μέσω των εορταστικών εξορμήσεων.

«Η συνέχιση των περιορισμών στην κυκλοφορία επιβαρύνει την καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών, δημιουργεί εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις χειμερινές και ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας», σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, για τις επιχειρήσεις του χειμερινού τουρισμού, η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας. Η απώλειά της δεν συνιστά απλώς μία πρόσκαιρη ζημία, αλλά θέτει ζήτημα επιβίωσης, με άμεσες επιπτώσεις για χιλιάδες εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από τη λειτουργία τους».

Καταλαβαίνει τι ζητά ο ΣΕΤΕ από τους αγρότες;

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ο ΣΕΤΕ δεν ζητά απευθείας τον λόγο για το κυκλοφοριακό από την Τροχαία, ή την αστυνομία, που καταγεγραμμένα έχουν δυσχεράνει την κίνηση των οχημάτων, εφαρμόζοντας παράλογα μπλόκα και παρακάμψεις ακόμα και σε σημεία όπου οι αγρότες επιτρέπουν την κίνηση σε κεντρικές αρτηρίες.

Ακόμα, για κάποιον λόγο ο ΣΕΤΕ δεν αναφέρεται στη μεταβλητή της μείωσης της κίνησης των καταναλωτών λόγω οικονομικής δυσπραγίας που έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, ως απόληξη μία τάσης χρόνων.

Ο ΣΕΤΕ συνεχίζει: «Γι' αυτό και είναι κρίσιμο να υπάρξει άμεση επιστροφή στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση πολιτών, επισκεπτών και εργαζομένων, καθώς και η στοιχειώδης κανονικότητα της αγοράς κατά τις ημέρες των εορτών.

Ο τουρισμός αποτελεί συλλογικό αγαθό για τη χώρα και η προστασία του προϋποθέτει λύσεις που δεν μεταφέρουν το κόστος σε άλλους κλάδους, στους εργαζόμενους και στις τοπικές κοινωνίες».

Φυσικά ο ΣΕΤΕ ξεχνά να υπογραμμίσει πως ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος αποτελεί έναν παραγωγικό και δυναμικό, και όχι παθητικό οικονομικό κλάδο, όπως ο δικός τους, βιώνει μία άνευ προηγουμένου συρρίκνωση λόγω των μαζικών θανατώσεων ζωικού κεφαλαίου, των ζωονόσων, των φυσικών καταστροφών και της άκρατης κερδοσκοπίας των μεσαζόντων, μία κατάσταση που αν δεν καταπολεμηθεί, εν παρόδω, μέσω κινητοποιήσεων όπως αυτών που πραγματοποιούν οι αγρότες, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία.