«Δεν αξίζει τον κόπο, θα κάνω κάτι άλλο»: Κλείνει την επιχείρηση ο περιπτεράς στη Γαστούνη μετά τις επιθέσεις

Σοβαρή επίθεση δέχτηκε ένας περιπτεράς στη Γαστούνη από ομάδα ατόμων που συχνά του προκαλούν προβλήματα.

Η ένταση προκλήθηκε με αφορμή την κλοπή πακέτου τσιγάρων από ανήλικο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της παραβατικότητας στην περιοχή και προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης περιπτέρου αντιλήφθηκε τον ανήλικο τη στιγμή που επιχειρούσε να αφαιρέσει προϊόν από το κατάστημα, τον ακινητοποίησε και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, στο σημείο εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου και η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ακολούθησε έντονη συμπλοκή, με ομάδα περίπου 15 έως 20 ατόμων να επιτίθεται, σύμφωνα με καταγγελίες, στον περιπτερά και στον γιο του, προκαλώντας τους τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές στο περίπτερο.

Μιλώντας στον ANT1, ο περιπτεράς Χρήστος Σαμψώνης περιέγραψε τις στιγμές που έζησε, αναφέροντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο ανήλικος γιος του δέχθηκαν χτυπήματα με σίδερα και ξύλα. «Έχω ράμματα στο κεφάλι, το παιδί μου είναι χτυπημένο, πήγαμε στο νοσοκομείο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αποφάσισε να κλείσει προσωρινά την επιχείρησή του λόγω του κλίματος φόβου που έχει δημιουργηθεί.

Ο επιχειρηματίας έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά στην περιοχή, διευκρινίζοντας ότι δεν στοχοποιεί συλλήβδην τους Ρομά. «Η παραβατικότητα υπάρχει από όλους, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε προηγούμενες που με αφορούν, πρόκειται για Ρομά. Δεν είναι όλοι έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Φοβάμαι γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά. Δεν αξίζει να κινδυνεύει η ζωή μου, των παιδιών μου και των υπαλλήλων μου», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι προσανατολίζεται στο να στραφεί σε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης υπογράμμισε ότι τέτοια περιστατικά ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας στην τοπική κοινωνία. Όπως είπε, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν φόβους για το αν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά τις επιχειρήσεις τους, ενώ κάποιοι εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να κλείσουν.

Ο δήμαρχος της πόλης, Αλέξιος Καστρινός, χαρακτήρισε την κατάσταση «καρκίνωμα» για την περιοχή, σημειώνοντας ότι η δημοτική αρχή έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, η παρουσία ειδικής ομάδας αστυνομικών βελτίωσε προσωρινά την κατάσταση, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα με τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για συμπολίτες και συνδημότες, αλλά ότι ορισμένα παραβατικά στοιχεία δημιουργούν σοβαρά ζητήματα για την τοπική κοινωνία.