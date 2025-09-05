«Δεν έχω καμία εμπλοκή με τη μαφία της Κρήτης» - Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ στις κατηγορίες

Στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, Live News, μίλησε ο αρχιμανδρίτης, Μελχισεδέκ Αμπελικάκης απαντώντας για όλα όσα λέγονται σχετικά με την συνομιλία με τον φερόμενο μαφιόζο στην εγκληματική οργάνωση στα Χανιά και τις φήμες για τα ροζ βίντεο.

Ο αρχιμανδρίτης δήλωσε πως δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο ο αρχηγός της μαφίας ζητούσε επίμονα να τον κάνει Μητροπολίτη.

«Πως μπορώ να γνωρίζω εγώ για ποιο λόγο κάποιος σκέφτεται έτσι;»

Συνέχισε λέγοντας: «Ο συγκεκριμένος μίλαγε με όλους τους φορείς και της τοπικής κοινωνίας των Χανίων και της Κρήτης..που ξέρω εγώ τι μπορούσε να ζητάει και τι είχε στο μυαλό του».

Όπως είπε μεταξύ άλλων, η εμπλοκή του ονόματός του στην δικογραφία είναι μόνο στο σημείο που ο αρχηγός του κυκλώματος στην Κρήτη φαίνεται σε διάλογό του με τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο να ζητά την παρέμβασή του για να τον τοποθετήσουν στη θέση του Μητροπολίτη Χανίων.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει δεν είναι καν υποψήφιος για τη μητρόπολη, αφού αναφέρει, πώς μετά τον θάνατο του πρώην Μητροπολίτη κυρός Δαμασκηνού, του είχε ζητηθεί να καταθέσει το όνομά του, όμως αυτό δεν βρίσκεται καν στη λίστα.

Έπειτα ξεκαθάρισε: «Το αν θα είμαι υποψήφιος για την Μητρόπολη δεν είναι θέμα του Καμμένου ούτε του Τραμπ αλλά της συνόδου»

«Δεν είμαι εγώ ο κληρικός με τα ροζ βίντεο»

Όσον αφορά το θέμα της δικαστικής διεκδίκησης των 175 στο μοναστήρι Αγία Τριάδα από την μαφία της Κρήτης, επεσήμανε: «Για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας για τα 175 στρέμματα το γνώριζαν όλες οι εκκλησιαστικές αρχές εδώ.. Δεν είχα καμία σχέση με το μοναστήρι».

Τονίζει πως δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση για το θέμα της συγκεκριμένης Εκκλησιαστικής περιουσίας.

«Αυτός θεωρούσε ότι είχε λήξει το θέμα με την περιουσία εκεί».

Τέλος, ο Αρχιμανδρίτης ξεκαθάρισε: «Επειδή έχουν βγει ότι υπάρχουν κάποια ροζ βίντεο που αφορούν έναν κληρικό, αυτός ο κληρικός δεν είμαι εγώ. Ούτε τα ροζ βίντεο, ούτε οι αγοραπωλησίες, ούτε οτιδήποτε άλλο που υπάρχει μέσα στη δικογραφία που δεν αναφέρεται το όνομα μου δεν έχω εμπλοκή».