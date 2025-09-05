Κρήτη: Προφυλακίστηκαν ακόμη τρεις για την εγκληματική οργάνωση – Συνεχίζονται οι απολογίες

Τρεις νέες προφυλακίσεις αποφασίστηκαν σήμερα (5/9) στα Χανιά, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πρόσφατα από την Ελληνική Αστυνομία.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ένας 36χρονος, η 36χρονη σύντροφός του και ένας 53χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Αυστραλός», οι οποίοι φέρονται να είχαν αναβαθμισμένο ρόλο στη δομή και δράση της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το zapranews, oι απολογίες των υπολοίπων συλληφθέντων συνεχίζονται από το πρωί, μεταξύ των οποίων και δύο αδέρφια από την περιοχή του Σταυρού.

Δύο ακόμη άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ χθες, δέκα από τους εμπλεκόμενους αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη και έξι κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Ποιες ήταν οι πρώτες έξι προφυλακίσεις

Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση έξι εκ των εμπλεκομένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές.

Δέκα ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ ένας ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, μαζί με τους υπόλοιπους 16 συλληφθέντες που αναμένεται να περάσουν από τον ανακριτή.

Οι σημερινές απολογίες επικεντρώθηκαν κυρίως σε αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης δύο εκ των κατηγορουμένων, η απόφαση να αφεθούν αρκετοί κατηγορούμενοι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αποτελεί ένδειξη ότι η υπόθεση ενδέχεται να μην είναι τόσο ξεκάθαρη όσο αρχικά παρουσιάστηκε.

Όπως δήλωσε, οι εντολείς του αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Παράλληλα, αναμένονται εντάλματα στο πλαίσιο δεύτερης δικογραφίας, η οποία αφορά μεθοδικούς εκβιασμούς και πιέσεις γύρω από μοναστική περιουσία.

Στη δημοσιότητα έχουν ήδη έρθει σοκαριστικοί διάλογοι, ενώ το σχετικό προανακριτικό υλικό βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ο αριθμός των εμπλεκομένων στην υπόθεση αναμένεται να φτάσει σε τριψήφιο επίπεδο.

Η απάντηση Καμμένου για την μαφία

Ο Πάνος Καμμένος απάντησε οργισμένα, μέσω του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, στα νέα ηχητικά που φέρεται να τον εμπλέκουν σε συνομιλίες με ηγετικό στέλεχος της λεγόμενης μαφίας της Κρήτης, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού», ο πρώην υπουργός Άμυνας υποβάθμισε τη σοβαρότητα των διαλόγων λέγοντας: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης; Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς!».

Ο Πάνος Καμμένος άφησε αιχμές για επιλεκτική διαρροή αποσπασμάτων από τη δικογραφία, τονίζοντας: «Δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου. Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση μόνο δικοί μου διάλογοι; Επιχειρούν δολοφονία χαρακτήρα. Φοβούνται μήπως επιστρέψω».

Κατέληξε προειδοποιώντας: «Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω ξανά στην πολιτική».