«Δεν έχουμε ρούχα, σαπούνι, ή φάρμακα» - Σοβαρές καταγγελίες για την κλειστή δομή στο Κλειδί Σερρών

Σοβαρές καταγγελίες για ελλιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κακές συνθήκες υγιεινής, ανεπαρκή σίτιση και περιστατικά βίας έρχονται στο φως μέσα από μαρτυρίες αιτούντων άσυλο στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στο Κλειδί Σιντικής Σερρών.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Τζαμάλ, ένας 19χρονος αιτών άσυλο από το Σουδάν, και ένας ακόμη έγκλειστος που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, υπερπληθυσμό στη δομή, μεταφορά ασθενών με εξευτελιστικό τρόπο και κακοποιήσεις.

«Ειλικρινά, περνάμε δύσκολα εδώ. Είμαστε νομίζω 400 άνθρωποι σε αυτό το συγκρότημα. Και υπάρχουν άλλα τρία συγκροτήματα. Αν κάποιος θέλει να πάει στην κλινική (σ.σ. εννοεί ιατρείο), θα σου βάλουν τις χειροπέδες και θα σε πάνε εκεί σα να είσαι εγκληματίας. Όμως δεν είμαστε εγκληματίες. Δεν είναι καλό κάποιος που χρειάζεται φάρμακα να μεταφέρεται με χειροπέδες σα να είναι εγκληματίας. Αν πας ξανά εκεί δεν θα σου δώσουν φάρμακα. Αν έχεις κάποια άλλη ασθένεια, δερματικά εξανθήματα ή κάτι άλλο, απλά θα σου δώσουν παρακεταμόλη. Ακόμα και για άλλες ασθένειες θα σου δώσουν παρακεταμόλη. Ακόμα και για πονόδοντο θα σου δώσουν παρακεταμόλη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δε μας έχουν δώσει σαπούνι, ούτε ρούχα, φοράμε τα ίδια από τη Λιβύη»

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες υγιεινής είναι προβληματικές, με αποτέλεσμα την εμφάνιση παρασίτων:

«Έχουμε πολλά διαφορετικά νοσήματα. Ένας μπορεί να έχει κάτι δερματικό, και άλλος διαφορετικό πρόβλημα, και μας βάζουν σε ένα χώρο συνωστισμένο, με οκτώ, εννιά και δέκα ανθρώπους. Δεν μας δίνουν σαπούνια, ούτε για να πλύνουμε τα ρούχα μας. Και για πολλούς από εμάς, ο αέρας έχει ψείρες. Γνωρίζεις τι είναι οι ψείρες, σωστά; Είναι στον αέρα, ακόμα και στα ρούχα μας. Αυτές οι ψείρες είναι παράσιτο. Ρουφούν το αίμα των ανθρώπων. Και θες να πας στην τουαλέτα, είναι άνθρωποι σε ουρά και πρέπει να περιμένεις. Και το ίδιο για να κάνεις μπάνιο. Από τότε που ήρθαμε από τη Λιβύη, είμαστε με τα ίδια ρούχα. Και οι ψείρες είναι στα ρούχα».

Ο Τζαμάλ κάνει λόγο και για την παρουσία φιδιού (εικονίζεται σε βίντεο) σε έναν από τους οικίσκους, ισχυριζόμενος ότι η αντίδραση των Αρχών ήταν απορριπτική.

«Δείξαμε στους αστυνομικούς ότι έχουμε ένα φίδι μέσα στο κοντέινερ. Και αυτοί απάντησαν "όχι, αυτό το φίδι δεν είναι δηλητηριώδες"» τονίζει.

Λιποθυμίες λόγω ανεπαρκούς σίτισης - «Τρώμε μόνο μία φορά την ημέρα»

Επιπλέον, αναφέρεται σε ανεπαρκή σίτιση που, κατά τον ίδιο, οδηγεί σε λιποθυμίες.

«Κάποιες φορές μας δίνουν δύο τύπων φαγητό. Έχουμε λάχανο με τυρί, ή ρύζι με μικρά ψαράκια μέσα. Και τρώμε στη μία το μεσημέρι. Μετά τρώμε ξανά την επόμενη μέρα, στη μία το μεσημέρι. Κάθε άνθρωπος τρώει διαφορετικά. Κάποιοι τρώνε το φαγητό τους με τη μία, άλλος θα φάει τώρα, και θα αφήσει λίγο για μετά. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι λιποθυμούν λόγω της πείνας. Όταν προσπαθούν να διαμαρτυρηθούν (οι φύλακες) δεν καταλαβαίνουν. Λένε "δεν έχουμε (άλλο φαγητό), να περιμένετε μέχρι αύριο"» καταγγέλλει ο Τζαμάλ.

«Ένας φύλακας με αποκαλεί ''σκυλί''.Του λέω ''φίλε, άνθρωπος είμαι''»

Ο Τζαμάλ περιγράφει επίσης περιστατικά λεκτικής βίας και εξευτελιστικής συμπεριφοράς από το προσωπικό της δομής. «Κάποιες φορές υπάρχει ένας φύλακας που τον ρωτάω και μου λέει "τι πρόβλημα έχεις, είσαι σκυλί;". Με λέει "σκυλί", δεν καταλαβαίνω. Του λέω "φίλε, είμαι άνθρωπος"», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο νεαρός από το Σουδάν περιγράφει και περιστατικά βίας ως απάντηση σε διαμαρτυρία για τη μη χορήγηση εγγράφων και σε μια απόπειρα απόδρασης από τη δομή:

«Κάναμε διαμαρτυρία και επειδή δεν μας δίνουν τα χαρτιά μας. Στο άλλο συγκρότημα, κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να δραπετεύσουν. Ήταν έντεκα άνθρωποι. Δεν ξέρω αν τα κατάφεραν ή όχι. Είδαμε μόνο δύο ανθρώπους που (οι αστυνομικοί) τους χτύπησαν. Και τους χτύπησαν πολύ άσχημα. Τους χτύπησαν τρομακτικά. Όταν συνέβη αυτό, ήρθαν ξανά μέσα στο συγκρότημα. Και ήρθαν στο δωμάτιο των αδελφών μας και τους χτύπησαν πολύ άσχημα. Έχουμε φωτογραφίες από τον άνθρωπο που χτυπήθηκε, με αυτά τα μαύρα γκλοπ. Ήταν έξι αστυνομικοί, και οι υπόλοιποι ήταν έξω».

«Δεν ήρθαμε για καλοπέραση στην Ευρώπη, έχουμε πόλεμο στο Σουδάν»

Ο 19χρονος αιτών άσυλο εξηγεί ότι ο λόγος που έφυγε από τη χώρα του ήταν ο πόλεμος:

«Ξέρεις εμείς από το Νότιο Σουδάν και το Σουδάν... Οι Σουδανοί έχουν πόλεμο για δύο με τρία χρόνια τώρα. Και στο Νότιο Σουδάν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση από το 2013. Εμείς λοιπόν δραπετεύσαμε από το Σουδάν γι' αυτόν τον λόγο. Ακόμα και η μητέρα μου, σκοτώθηκε από την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν. (...) Ήρθα από το Νότιο Σουδάν, στο Σουδάν, και μετά στη Λιβύη για να βρω μια καλύτερη ζωή. (...) Και θα μπορούσα να μείνω εκεί αν ήταν ασφαλές, γιατί αυτό που αποζητώ είναι η ασφάλεια. Και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ σήμερα».

Ο Τζαμάλ επαναλαμβάνει ότι «εμείς, από το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, ερχόμαστε εδώ λόγω του πολέμου. Κάποιοι από αυτούς που βρίσκονται μαζί μας εδώ δεν έχουν μητέρα, δεν έχουν πατέρα, δεν έχουν αδέλφια. Είμαστε εδώ λόγω της ασφάλειας, όχι επειδή ψάχνουμε για καλοπέραση ή οτιδήποτε άλλο».

Κλείνοντας, ο 19χρονος αναφέρει ότι η Ευρώπη αντιπροσωπεύει για εκείνον την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον:

«Είμαι 19 ετών, έχουμε ένα μέλλον, ξέρεις. Έχουμε ένα μέλλον να χτίσουμε. Είμαστε ακόμα νέοι, χρειαζόμαστε χρήματα, χρειαζόμαστε μια καλύτερη ζωή. Και γι' αυτό ερχόμαστε στην Ευρώπη σήμερα».