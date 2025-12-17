Μενού

Δεν είναι η πρώτη φορά: Γκαλερί στην Κύπρο ακύρωσε έκθεση με πίνακες του Χριστού και της Παναγίας

Ακυρώθηκε εικαστική έκθεση του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ λόγω έντονων αντιδράσεων για το περιεχόμενό της που έκαναν λόγο για «βλασφημία».

Reader symbol
Newsroom
Έργο του Γιώργου Γαβριήλ
Έργο του Γιώργου Γαβριήλ | cyprustimes.com
  • Α-
  • Α+

Την ακύρωση της νέας εικαστικής έκθεσης του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ που εγκαινιάστηκε χθες, το βράδυ της Τρίτης (16/12) στην Πάφο, ανακοίνωσε σήμερα η ίδια η γκαλερί που στεγάζει την έκθεση λόγω έντονων αντιδράσεων για το περιεχόμενό της.

Οι πίνακες της έκθεσης με τίτλο «Anti - systemic art» που ενόχλησαν απεικόνιζαν μεταξύ άλλων τις φιγούρες του Χριστού και της Παναγίας, γεγονός που εξόργισε μερίδα του κοινού ζητώντας την ματαίωση της.

Η ανακοίνωση του πολιτιστικού χώρου της Πάφου αναφέρει ειδικότερα: «Η Blue Iris Gallery αντιλαμβανόμενη ότι η έκθεση «Antisystemic Art» έχει προκαλέσει την αντίθεση μερίδας της κοινωνίας, αποφάσισε την ματαίωση της».

Και συνεχίζει: «Σε καμιά περίπτωση υπήρξε πρόθεση από πλευράς της Blue Iris Gallery να προσβάλει ή να δείξει ασέβεια προς την θρησκεία μας. Από της ιδρύσεως της η Blue Iris Gallery που έχει τάξει ως σκοπό της την προαγωγή της Τέχνης και του Πολιτισμού, ουδόλως επιθυμεί να καταστεί αγωγός περαιτέρω αναταραχής».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ