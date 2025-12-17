Δεν είναι η πρώτη φορά: Γκαλερί στην Κύπρο ακύρωσε έκθεση με πίνακες του Χριστού και της Παναγίας

Την ακύρωση της νέας εικαστικής έκθεσης του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ που εγκαινιάστηκε χθες, το βράδυ της Τρίτης (16/12) στην Πάφο, ανακοίνωσε σήμερα η ίδια η γκαλερί που στεγάζει την έκθεση λόγω έντονων αντιδράσεων για το περιεχόμενό της.
Οι πίνακες της έκθεσης με τίτλο «Anti - systemic art» που ενόχλησαν απεικόνιζαν μεταξύ άλλων τις φιγούρες του Χριστού και της Παναγίας, γεγονός που εξόργισε μερίδα του κοινού ζητώντας την ματαίωση της.
Η ανακοίνωση του πολιτιστικού χώρου της Πάφου αναφέρει ειδικότερα: «Η Blue Iris Gallery αντιλαμβανόμενη ότι η έκθεση «Antisystemic Art» έχει προκαλέσει την αντίθεση μερίδας της κοινωνίας, αποφάσισε την ματαίωση της».
Και συνεχίζει: «Σε καμιά περίπτωση υπήρξε πρόθεση από πλευράς της Blue Iris Gallery να προσβάλει ή να δείξει ασέβεια προς την θρησκεία μας. Από της ιδρύσεως της η Blue Iris Gallery που έχει τάξει ως σκοπό της την προαγωγή της Τέχνης και του Πολιτισμού, ουδόλως επιθυμεί να καταστεί αγωγός περαιτέρω αναταραχής».
