Δεν είναι ψέμα: Διανυκτέρευσαν έξω από Τμήμα για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

Αύριο, 3 Αυγούστου, είναι η καταληκτική ημερομηνία ισχύος της παλιάς ταυτότητας. Το γεγονός αυτό έχει προκαλεί μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, με πολίτες να φτάνουν μέχρι και στο σημείο να διανυκτερεύουν έξω από Αστυνομικό Τμήμα για να βγάλουν διαβατήριο.

Όσο τρελό και εάν ακούγεται, ορισμένοι έφτασαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Τούμπας από τις 22:00 χθες το βράδυ για πιάσουν σειρά και να εξυπηρετηθούν σήμερα για να βγάλουν το διαβατήριο με την παλιά τους ταυτότητα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Έφεραν από καρέκλες μέχρι και ξαπλώστρες παραλίας, για να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα τη νύχτα τους. Όλα αυτά για να μην χρειαστεί να βγάλουν τη νέα ταυτότητα.

Σημειώνεται πως ανάλογες εικόνες είχαν καταγραφεί και τις προηγούμενες μέρες, με πλήθος κόσμου να θέλει να βγάλει διαβατήριο για να μην χρειαστεί να εκδώσει τη νέα ταυτότητα, αλλά δεν είχαμε φτάσει στο σημείο να κοιμούνται έξω από το Τμήμα.

Αντίστοιχη ήταν και η κατάσταση που επικράτησε και στα άλλα τέσσερα μεγάλα Αστυνομικά Τμήμα της Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα της Τούμπας εργαζόταν έως και τις 14:30 και οι υπεύθυνοι είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση στη διαδικασία.

Σημειώνεται πως το προηγούμενο διάστημα οι αιτήσεις για έκδοση ταυτότητας ήταν περί τις 80 την ημέρα, ωστόσο το τελευταίο μήνα γίνονται καθημερινά περί τις 250 αιτήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό πως όποιος πήγαινε σε Τμήμα μετά τις 10:00 - 11:00 το πρωί, καλούνταν να μην περιμένει γιατί θα ταλαιπωρηθεί.