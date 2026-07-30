Το ελληνικό παράλογο: Δεν θέλουν νέα ταυτότητα και στήνονται σε ουρές για να βγάλουν διαβατήριο

Ουρές έχουν σχηματιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα της Τούμπας, όπου πολίτες περιμένουν για να βγάλουν διαβατήριο, με την παλιά τους ταυτότητα, καθώς δεν θέλουν να βγάλουν τις νέες ταυτότητες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η ΕΡΤ από το σημείο, οι ουρές στο σημείο έχουν αναμονή ακόμα και 5 ώρες, με τη μεγαλύτερη μερίδα να αναμένει για να βγάλει διαβατήριο, πριν την καταληκτική ημερομηνία της 3ης Αυγούστου για την ισχύ της παλιάς τους ταυτότητας.

Ορισμένοι, όπως διαπιστώθηκε από τις σχετικές ερωτήσεις, είχαν κλείσει ραντεβού και για ταυτότητα, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία ήταν εκεί για το διαβατήριο. Το οποίο διαβατήριο έχει, επίσης, τσιπ...

Άτομα περιμένουν ακόμα και από τις 05:00 το πρωί για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να μην περιμένουν ώρες.

Τι θα ισχύει για τις παλιές ταυτότητες από 3 Αυγούστου



Οι παλιές μπλε ταυτότητες παραμένουν πλήρως ισχυρές για ταυτοποίηση εντός Ελλάδας έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027, αλλά δεν θα μπορούν να γίνουν ταξίδια στο εξωτερικό.

Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν υψηλής ασφάλειας βιομετρικά στοιχεία διευκολύνοντας τους αυτόματους ηλεκτρονικούς ελέγχους στα σημεία εισόδου και εξόδου των χωρών.

Ραντεβού, χρόνοι έκδοσης και διάρκεια ισχύος

Η διαδικασία έκδοσης παρουσιάζει διαφορετική ταχύτητα ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή:

Διαθεσιμότητα: Στα μεγάλα αστικά κέντρα παρατηρείται αυξημένη ζήτηση και καθυστερήσεις στα ραντεβού, ενώ στην περιφέρεια η εξυπηρέτηση είναι αισθητά ταχύτερη.

Χρόνος παράδοσης: Η έκδοση της νέας ταυτότητας ολοκληρώνεται σε έως 7 εργάσιμες ημέρες (έναντι 5 έως 8 εργάσιμων που απαιτούνται για ένα διαβατήριο).

10ετής Ισχύς: Τα νέα δελτία έχουν δεκαετή διάρκεια, καθώς τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του προσώπου μεταβάλλονται φυσιολογικά με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας αναγκαία την περιοδική ανανέωσή τους.

Προσωπικός Αριθμός και Gov.gr Wallet

Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί τη νέα ταυτότητα δεν χρειάζεται να την αντικαταστήσουν άμεσα. Ο Προσωπικός Αριθμός (ο οποίος βασίζεται στο ΑΦΜ και απλοποιεί τις συναλλαγές με το Δημόσιο) θα εκτυπωθεί στο δελτίο κατά την επόμενη προγραμματισμένη ανανέωσή του.

Σε περίπτωση απώλειας του φυσικού δελτίου, η ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet καλύπτει πλήρως κάθε συναλλαγή και ταυτοποίηση εντός της χώρας.

Ωστόσο, επειδή η εφαρμογή Wallet δεν αναγνωρίζεται διεθνώς ως ταξιδιωτικό έγγραφο, η αντικατάσταση της φυσικής ταυτότητας είναι υποχρεωτική για όσους προγραμματίζουν ταξίδι στο εξωτερικό.