«Δεν έπρεπε να είναι εκεί» – Συγκλονίζουν οι φίλοι του 17χρονου που δολοφονήθηκε στο Λουτράκι

«Το συγκεκριμένο παιδί δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Απλώς ακολούθησε κάποιον άλλον», ανέφερε φίλος του 17χρονου στο Λουτράκι που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα, μιλώντας στο ERTnews.

Για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη ανήλικος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο ίδιος, μαζί με έναν 19χρονο, δύο 18χρονους και το 17χρονο θύμα, είχαν συναντηθεί σε απομονωμένο σημείο στο Λουτράκι, στον επαρχιακό δρόμο του Προφήτη Ηλία, «προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον 19χρονο, τραυματίζοντάς τον, και στη συνέχεια, όταν οι υπόλοιποι προσπάθησαν να παρέμβουν, τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Έπειτα από πολύωρες έρευνες, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, έπειτα και από υπόδειξη του 19χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Σωτηρία.

Παραδόθηκε ο φερόμενος ως δράστης

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου, σύμφωνα με όσα δήλωσε, είχε μεταβεί με σκοπό να παραδοθεί.

Παράλληλα, συνελήφθη και η 57χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην κάμερα του ΕΡΤnews μίλησαν συμμαθητές του 17χρονου, εκφράζοντας τη βαθιά τους συγκίνηση για το τραγικό περιστατικό: «Δεν ξέρω αν έκαναν παρέα, αλλά πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Το ένα παιδί μαχαίρωσε το άλλο μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά», ανέφεραν.