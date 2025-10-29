Γυναίκα σταμάτησε το αμάξι που οδηγούσε στον Πειραιά προκειμένου να κατέβει ο σύντροφός ο οποίος φέρεται να την χτυπούσε.

Το σοκαριστικό ντοκουμέντο ακούγονται οι κραυγές της κοπέλας ενώ φαίνονται περαστικοί οι οποίοι έχουν πλησιάσει στο σταθμευμένο αυτοκίνητο να δουν τι συμβαίνει.

Τα λόγια της γυναίκας έχουν ως εξής: «Τώρα (θα φύγεις). Όχι την μπουνιά εδώ. Βγες από το αυτοκίνητο τώρα. Δεν είμαι η γυναίκα σου ποτέ δεν θα γίνω η γυναίκα σου.

Θα πάρω την αστυνομία τώρα. Δεν αντέχω. Τι να ντρέπομαι με αυτά που μου έχεις κάνει, τι να ντρέπομαι;

Δεν έρχομαι (μέσα στο αμάξι). Φύγε έξω τώρα».

Στο ενδιάμεσο μια μάρτυρας λέει: «Κοπέλα μου πάρε τους γονείς σου να φύγεις» και η κοπέλα απάντησε: «Δεν φεύφω πουθενά, βγες από το αμάξι μου τώρα, τώρα και να δεις τι θα σου κάνω.

Κατέβα τώρα κάτω είπα. Δεν έρχομαι μέσα γιατίο θα με χτυπήσεις και άλλο, κατέβα κάτω τώρα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κοπέλα είχε μαυρισμένο μάτι γεγονός που υποδυκνύει ότι είχε χτυπηθεί το τρέχον διάστημα ενώ όταν μάρτυρες ρώτησαν τον σύντροφό της αν την χτύπησε εκείνος απάντησε ότι: «Της έκανα απλά ένα έτσι» θέλοντας να δηλώσει με χειρονομίες ότι τη χτύπησε ελαφρώς.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, αλλά έφτασε στο σημείο όταν το αυτοκίνητο είχε φύγει ενώ η κοπέλα σύμφωνα με τους περαστικούς ξαναμπήκε στο αμάξι.



