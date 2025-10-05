«Δεν καλέσαμε τον Μπισμπίκη και τη Βανδή»: «Αδειάζει» τον ηθοποιό η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα

Διαψεύδει τα λεγόμενα του Βασίλη Μπισμπίκη, ότι ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει τον ηθοποιό και τη Δέσποινα Βανδή, γι αυτό και η επίσκεψή του στο Σύνταγμα, η σύζυγος του απεργού πείνας και μητέρα του αδικοχαμένου Ντένις στα Τέμπη, Μιρέλα.

Το πρωί της Κυριακής (10/5), η κα. Ρούτσι ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και πάλι». Aναφέρθηκε στην απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο σύζυγός της εδώ και 21 ημέρες έξω από τη Βουλή και ξεκαθάρισε, πως η πρόσφατη επίσκεψη του Βασίλη Μπισμπίκη στον σύζυγό της, δεν έγινε ύστερα από δικό τους κάλεσμα.

Διαβάστε ακόμα: Στο Σύνταγμα ο Μπισμπίκης: Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο ηθοποιός

Σε ερώτηση λοιπόν για το αν έχουν καλέσει επώνυμους για να στηρίξουν την κινητοποίηση του συζύγου της, ο οποίος υποστήριξε ότι βρέθηκε στο Σύνταγμα ύστερα από κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι, η Μιρέλα Ρούτσι απάντησε: «Όχι. Κατηγορηματικά όχι» και πρόσθεσε: «Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι εκεί. Δεν γνώριζα ότι θα πάει».

Όταν η Σίσσυ Χρηστίδου τη ρώτησε αν ενδεχομένως ο σύζυγός της να είχε καλέσει τον ηθοποιό, εκείνη απάντησε: «Δεν νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι».

Η επίσκεψη Μπισμπίκη στον Πάνο Ρούτσι

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, σε μια στιγμή που στο σημείο υπήρχαν τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι.

Ο 47χρονος ηθοποιός δήλωσε πως προχώρησε στην επίσκεψη επειδή, όπως του είπε ο ίδιος ο Ρούτσι, ήθελε να δει εκείνον και τη Δέσποινα Βανδή, η οποία, ωστόσο, βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη.

«Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να του δείξω τη συμπαράστασή μου. Θέλει απλώς να μάθει πώς πέθανε το παιδί του», είπε ο ηθοποιός.

Κάτι τέτοιο όμως διαψεύδεται από τη σύζυγο του Πάνου Ρούτσι.



