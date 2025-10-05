Μενού

«Δεν καλέσαμε τον Μπισμπίκη και τη Βανδή»: «Αδειάζει» τον ηθοποιό η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα

«Με κάλεσαν» είπε ο Μπισμπίκης, «όχι δεν τον καλέσαμε» είπε η Μιρέλα Ρούτσι.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι
Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι | Glomex / ΣΚΑΪ
Διαψεύδει τα λεγόμενα του Βασίλη Μπισμπίκη, ότι ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει τον ηθοποιό και τη Δέσποινα Βανδή, γι αυτό και η επίσκεψή του στο Σύνταγμα, η σύζυγος του απεργού πείνας και μητέρα του αδικοχαμένου Ντένις στα Τέμπη, Μιρέλα.

Το πρωί της Κυριακής (10/5), η κα. Ρούτσι ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και πάλι». Aναφέρθηκε στην απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο σύζυγός της εδώ και 21 ημέρες έξω από τη Βουλή και ξεκαθάρισε, πως η πρόσφατη επίσκεψη του Βασίλη Μπισμπίκη στον σύζυγό της, δεν έγινε ύστερα από δικό τους κάλεσμα.

Σε ερώτηση λοιπόν για το αν έχουν καλέσει επώνυμους για να στηρίξουν την κινητοποίηση του συζύγου της, ο οποίος υποστήριξε ότι βρέθηκε στο Σύνταγμα ύστερα από κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι, η Μιρέλα Ρούτσι απάντησε: «Όχι. Κατηγορηματικά όχι» και πρόσθεσε: «Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι εκεί. Δεν γνώριζα ότι θα πάει».

Όταν η Σίσσυ Χρηστίδου τη ρώτησε αν ενδεχομένως ο σύζυγός της να είχε καλέσει τον ηθοποιό, εκείνη απάντησε: «Δεν νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι».

 

Η επίσκεψη Μπισμπίκη στον Πάνο Ρούτσι

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, σε μια στιγμή που στο σημείο υπήρχαν τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι.

Ο 47χρονος ηθοποιός δήλωσε πως προχώρησε στην επίσκεψη επειδή, όπως του είπε ο ίδιος ο Ρούτσι, ήθελε να δει εκείνον και τη Δέσποινα Βανδή, η οποία, ωστόσο, βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. 

«Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να του δείξω τη συμπαράστασή μου. Θέλει απλώς να μάθει πώς πέθανε το παιδί του», είπε ο ηθοποιός.

Κάτι τέτοιο όμως διαψεύδεται από τη σύζυγο του Πάνου Ρούτσι.


 

