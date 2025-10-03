Στο Σύνταγμα ο Μπισμπίκης: Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο ηθοποιός

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφτεται τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, δείχνοντας την συμπαράσταση του στον απεργό πείνας που διανύει τη 19η μέρα χωρίς φαγητό.

Η κάμερα της εκπομπής «Το 'Χουμε», μεταδίδοντας ζωντανά τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, κατέγραψε την στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης κάθεται μαζί με τον πατέρα που έχασε το παιδί του στην τραγωδία των Τεμπών και συνομιλεί.

Παρότι η συνομιλία τους δεν καταγράφηκε, ο ηθοποιός που έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ τις τελευταίες μέρες με το ατύχημα που προκάλεσε στην Φιλοθέη, δείχνει να μιλάει με ζήλο στον Πάνο Ρούτσι στην πρώτη του εμφάνιση μετά το περιστατικό.

Σημείωνεται ότι, προηγουμένως ο κ. Ρούτσι είχε μεταβεί σε νοσοκομείο προκειμένου να κάνει εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αμέσως μετά πέρασε σε μια και μοναδική δήλωση μπροστά στις κάμερες:

«Ο κ. Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και την Δέσποινα Βανδή αλλά είναι στη Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να δει πώς πέθανε το παιδί του»

Ο ηθοποιός δεν δέχθηκε να απαντήσει καμία άλλη ερώτηση και αποχώρησε βιαστικά από το σημείο.