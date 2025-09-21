Ντένις Ρούτσι: Βαγόνι 5, θέση 22 - Δεν υπήρχε σε καμία λίστα - «Μπαμπά θα αργήσουμε»

Για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι και ακόμη ένας πατέρας, συνεχίζουν έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα στην απεργία πείνας... μέχρι τέλους! Μέχρι να δικαιωθεί το αίτημα του χαροκαμένου πατέρα του Ντένις για εκταφή του γιου του. Έχει δικαίωμα να γίνει εκταφή για να μάθει από τί πέθαινε ο 22χρονος γιος του στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο λόγος που του αρνούνται είναι - όπως λένε - πως αποφάνθηκαν οι ειδικοί ότι δεν υπήρχε χημική ουσία στην εμπορική αμαξοστοιχεία, οπότε το αίτημά του δεν στοιχειωθείται (;). Δίπλα του; Όλη η Ελλάδα. Λεωφορεία σταματάνε, οι επιβάτες κατεβαίνουν και δίνουν κουράγιο στον πατέρα, ο οποίος βαστάει αλλά πόσο.

Αυτός ο άνθρωπος, όπως και η Μιρέλα, η σύζυγός του και μάνα του Ντένις και του Κρίστιαν, κυκλοφορούσε με τη φωτογραφία του γιου του στους δρόμους και ρωτούσε να τον έχει δει κανείς. Αν είχε κανείς πληροφορίες για τον Ντένις, καθώς είχαν ταυτοποιηθεί όλοι η σοροί και ο 22χρονος δεν ήταν σε καμία λίστα.

Σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον πατέρα που πονούσε και πονάει, τα ΜΑΤ είχαν ρίξει χημικά! Κανείς δεν το ξεχνά.

«Ήταν στο βαγόνι 5, θέση 22»

«Ο γιος μου δεν είναι σε καμία επίσημη λίστα μέχρι στιγμής νεκρών ή τραυματισμένων και δεν έχω καμία πληροφορία για την τύχη του. Παρακαλώ οποιονδήποτε που μπορεί να τον έχει δει να επικοινωνήσει μαζί μου. Ήταν στο βαγόνι 5, θέση 22» έλεγε η μητέρα του Μιρέλα συντετριμμένη.

Είχαν, βλέπετε, ταυτοποιηθεί 52 σοροί από το DNA που έδωσαν οι γονείς τους, αλλά ο Ντένις δεν ήταν ανάμεσα σε αυτούς.

Είχαν μιλήσει όσο βρίσκοταν μέσα στο μοιραίο τρένο...

«Μίλησα με τον γιο μου στις 22:50. Το μόνο που μου είπε είναι ”μαμά κάθομαι, θα έχουμε καθυστέρηση. Θα σε πάρω τηλέφωνο μόλις φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη, να κατέβεις στον σταθμό να με πάρεις”. Δε μου διευκρίνισε που κάθεται, αν είναι στη θέση του ή έχει πάει στο κυλικείο. Στις 23:08 ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχε ο γιος μου με μια φίλη του, μέσω μηνυμάτων. Μετά είχε χαθεί το σήμα. Η κοπέλα του είχε στείλει ένα μήνυμα στις 23:15 το οποίο δεν είδε ποτέ. Αυτό που της έλεγε στο μήνυμα είναι ότι βαριέται, ότι είχε καθυστέρηση και ότι κουράστηκε».

Ο αδερφός του Κρίστιαν είχε εξομολογηθεί: «Ήταν πολύ χαρούμενος, είχε πάει το τριήμερο κάτω να δει τους συγγενείς μας και την κοπέλα του. Ήταν στο 5ο βαγόνι, μίλαγε με τον πατέρα μου στο τηλέφωνο και κατά τις 23.00 το βράδυ κόπηκε η σύνδεση. Είχε πάει στο κυλικείο και βρισκόταν στο 1ο βαγόνι, ήταν η τελευταία μας σύνδεση».

«Έχει καλύτερο σήμα μπροστά και για αυτό πήγε εκεί. Ο πατέρας μου ήταν ανήσυχος αφού κόπηκε το σήμα. Τον έπαιρνε πίσω και ήταν απενεργοποιημένο».

«Μπαμπά θα αργήσω, θα κοιμάσαι»

«Μπαμπά θα αργήσουμε, θα κοιμάσαι», είχε πει ο νεαρός στον πατέρα του, τον Πάνο που κάνει απεργία πείνας για 7η ημέρα. Είχε προθυμοποιηθεί να πάει να τον πάρει από τον σταθμό, όταν θα έφτανε το τρένο στο προορισμό του.

Έκτοτε, η επικοινωνία σταμάτησε και οι γονείς ειδοποιήθηκαν από τη τηλεόραση για την τραγωδία.

«Βλέπαμε μια ταινία, μέχρι που είδαμε για τη σύγκρουση», είχε εξιστορήσει η μητέρα του: «Φτάσαμε κατά τις 2 και βλέπαμε τις φλόγες να καίνε. Ο πατέρας του ήταν έτοιμος να πηδήξει (στις φλόγες) να ψάξει τον Ντένις, γινόταν ένας χαμός. Φλόγες και φωνές από παντού».

Το πρωί οι γονείς πήγαν στο νοσοκομείο και μάταια αναζητούσαν το όνομα του παιδιού τους στη λίστα με τους επιζώντας.

Κάποια στιγμή, έφτασαν τα ασθενοφόρα που μετέφεραν σε μαύρες σακούλες τις σορούς ή τα απομεινάρια των νεκρών, με τον πατέρα του Ντένις να ορμάει, κρατώντας μια φωτογραφία του παιδιού στο χέρι.

Κρατούσε φωτογραφία στο χέρι και φώναζε "ανοίξτε τη σακούλα, να δω αν είναι το παιδί μου”.

Το παιδί τους είχε μετατραπεί σε μια μάζα, σύμφωνα με τους διασώστες!



