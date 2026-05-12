Δεν το λες και τζάμπα: Η φθηνότερη οργανωμένη πλαζ για να κάνεις μπάνιο στην Αττική

Ακριβά κοστίζει ένα μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, με τις τιμές για τις ξαπλώστρες να μοιάζουν απλησίαστες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Action24, οι τιμές για τον Μάιο είναι «συγκρατημένες» αλλά από τον Ιούνιο και για όλο το καλοκαίρι, ο τιμοκατάλογος αναμένεται να αλλάξει.
Αναλυτικά, τα στοιχεία δείχνουν πως όποιος θέλει να απολαύσει μία βουτιά στην Αττική για τον Μάιο, θα κληθεί να πληρώσει τα εξής:
Αστέρας Βουλιαγμένης
- 1η σειρά 150 ευρώ τις καθημερινές
- 1η σειρά 210 ευρώ το Σαββατοκύριακο
- 2η σειρά και πίσω 100 ευρώ τις καθημερινές
- 2η σειρά και πίσω 160 ευρώ το Σαββατοκύριακο
Σημειώνεται πως οι λουόμενοι θα πρέπει να πληρώσουν, χωριστά, και είσοδο για να εισέλθουν στον χώρο.
Ακτή Βουλιγμένης
- Είσοδος 10 ευρώ τις καθημερινές και 15 το Σαββατοκύριακο
- Για παιδιά 6-8 ετών 5 ευρώ τις καθημερινές, 8 ευρώ το Σαββατοκύριακο
Ακτή του Ηλίου στον Άλιμο
- Για τον Μάιο οι τιμές είναι: 1η με 3η σειρά 30-40 ευρώ.
- Τον Ιούνιο, οι τιμές θα ανέβουν σε 50-60 ευρώ
DOT Βούλα
- Είσοδος τις καθημερινές 8,5 ευρώ και τα Σαββατοκύριακα 10 ευρώ
- Η ξαπλώστρα πληρώνεται εξτρά, με τις τιμές, ανάλογα τη σειρά, να κυμαίνονται μεταξύ 20-40 ευρώ.
Yabanaki Βάρκιζα
- Ένα σετ ξαπλώστρας χρεώνεται 20-25 ευρώ, ανάλογα τη σειρά, τις καθημερινές.
- Το Σαββατοκύριακο, η τιμή αυξάνεται κατά 20%.
- Οι Vip ξαπλώστρες κοστίζουν επιπλέον 100 ευρώ.
Πόρτο Ράφτη
- Σετ ξαπλώστρας 15-35 ευρώ, ανάλογα τη σειρά
