«Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.» – Η κυνική απολογία του 64χρονου για την αδελφοκτονία

Δύο στοιχεία ξεχωρίζουν στην προανακριτική απολογία του 64χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του αδελφού του στη Μάρθα Βιάννου: η πλήρης απουσία ενοχής και η ωμή περιγραφή της κλιμάκωσης της βίας που οδήγησε στο έγκλημα.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο κατηγορούμενος παραδέχεται τα γεγονότα με τέτοιο κυνισμό, που σχεδόν εμφανίζεται να υπερηφανεύεται πως «τελείωσε ως πιο δυνατός» τον αδελφό του.

Ο 64χρονος υποστηρίζει ότι οι δύο άνδρες είχαν συγκρουστεί και στο παρελθόν, όμως τον τελευταίο μήνα συγκατοικούσαν στο πατρικό τους σπίτι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το βράδυ του Σαββάτου, η ένταση άναψε για τα κλειδιά του αυτοκινήτου, τα οποία τελικά —όπως αναφέρει το Cretalive— βρέθηκαν στο δωμάτιο του ίδιου του δράστη.

Η λογομαχία, όπως περιγράφεται στην απολογία, εξελίχθηκε ως εξής: «Τα πήρες; Δεν τα πήρα. Δώσε μου τον διακόπτη. Δεν τον έχω.»

«Πείραξε τον εγωισμό μου»

Ο 64χρονος ισχυρίζεται ότι ο αδελφός του τού επιτέθηκε πρώτος, κάτι που —όπως λέει— τον εξόργισε: «Το θύμα μου έριξε μια μπουνιά στο πρόσωπο και τότε απασφάλισα, καθώς πείραξε τον εγωισμό μου. Εγώ είμαι πιο δυνατός και τον χτύπησα πολύ δυνατά. Τι να έκανα και εγώ.»

Στη συνέχεια περιγράφει την κλιμάκωση της επίθεσης, λέγοντας: «Τον έβαλα κάτω και του έριξα πολλές μπουνιές και κλωτσιές. Τελευταία βρήκα και ένα μαχαίρι που ήταν πάνω στο τραπέζι και του το έριξα στο λάρυγγα. Τον τελείωσα με το μαχαίρι.»

Η φράση που παγώνει

Η απολογία συνεχίζεται με μια φράση που, σύμφωνα με το Cretalive, έχει σοκάρει τους αστυνομικούς: «Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

Ο 64χρονος περιγράφει ότι συνέχισε να χτυπά τον αδελφό του, επιμένοντας ότι δεν ανεχόταν την “ταπείνωση” που ένιωσε.

Μια συνύπαρξη που έκρυβε ένταση

Παρότι οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν μια σχετικά ήρεμη καθημερινότητα τον τελευταίο μήνα, η απολογία δείχνει ότι υπήρχε βαθύτερη ένταση. Το ξέσπασμα δεν φαίνεται να ήταν στιγμιαίο, αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων συγκρούσεων.

Η τοπική κοινωνία στη Μάρθα παραμένει «παγωμένη» από την αδελφοκτονία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.