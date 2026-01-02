«Δεν μπορούν να μας λυγίσουν»: Προσεχώς στα Μάλγαρα οι αγρότες - Αγωνιστικές γιορτές στα μπλόκα

Εν αναμονή της κρίσιμης Πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα βρίσκονται οι αγρότες, οι οποίοι γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα των εθνικών οδών, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πραγματική δικαίωση.

Στην επερχόμενη σύσκεψη της της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα συμμετέχουν εκπρόσωποι περισσότερων από 50 μπλόκων, που θα αποφασίσουν τη μοίρα των κινητοποιήσεων και την απόκριση στις επικοινωνιακές τακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας».

«Δεν μας λυγίζουν»: Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες

«Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”.

Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

«Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Αγρότες - Γιορτές στα μπλόκα

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης δήλωσαν σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως ισχυρίζονται, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένουν μα διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με θερμοκρασία στους -12 βαθμούς Κελσίου, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παρέμειναν στα παραπήγματα και κόβουν και δεύτερη βασιλόπιτα για τους φίλους από το μπλόκο του Φιλώτα και το τελωνείο της Νίκης.

Στο μπλόκο της Σιάτιστας οι αγρότες υποδέχτηκαν την νέα χρονιά με τις οικογένειές τους και φίλους, ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται κανονικά χωρίς προβλήματα με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα στο μπλόκο.

Το ίδιο και στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου αγρότες συγκεντρώθηκαν, έκοψαν βασιλόπιτα και άλλαξαν χρόνο υπό τη συνοδεία live μουσικής.