«Δεν πήγα να τη σκοτώσω, πήγα να αυτοκτονήσω μπροστά της»: Η γυναικοκτονία της Δώρας αναβιώνει στο δικαστήριο

Η γυναικοκτονία της 43χρονης Δώρας από το Αγρίνιο, μητέρας τριών παιδιών, αναβιώνει στις δικαστικές αίθουσες. Ο 30χρονος πρώην σύντροφός της, που κατηγορείται ότι της έστησε καρτέρι και τη σκότωσε εξ επαφής, μίλησε μέσα από τη φυλακή, επιχειρώντας να αποτινάξει από πάνω του τον χαρακτηρισμό του «δολοφόνου».

«Δεν πήγα να τη σκοτώσω, πήγα να αυτοκτονήσω μπροστά της»

Μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι αγαπούσε «παράφορα» τη Δώρα και ότι η πρόθεσή του δεν ήταν να της αφαιρέσει τη ζωή, αλλά να αυτοκτονήσει μπροστά της.

«Ζητώ συγγνώμη στην οικογένεια της Δώρας και στα παιδιά της. Δεν πήγα ποτέ να τη σκοτώσω. Την λάτρευα.

Από την ημέρα που γνωριστήκαμε την είχα δει σαν προέκταση της οικογένειάς μου», δήλωσε, επιμένοντας ότι η μοιραία σφαίρα «ήταν για τον ίδιο».

Το χρονικό της εμμονής

Η σχέση τους διήρκεσε τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Δώρα του είχε ζητήσει να χωρίσουν «4-5 φορές», κάτι που εκείνος δεν μπορούσε να αποδεχτεί.

«Ήμουν κολλημένος μαζί της. Δεν ήθελα να χάσω αυτόν τον άνθρωπο», είπε, προσθέτοντας ότι αντιμετώπιζε «πολλά ψυχολογικά προβλήματα».

Η γυναίκα είχε καταγγείλει τον 30χρονο για ενδοοικογενειακή βία και είχε εκδοθεί σε βάρος του περιοριστικό μέτρο. Οι αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα, όμως εκείνος προμηθεύτηκε άλλο από τη μαύρη αγορά.

«Τον τελευταίο καιρό μου είχε πει πάνω από 4-5 φορές (σ.σ. να χωρίσουμε), αλλά δε γνώριζα το λόγο. Γιατί σε αυτή τη γυναίκα είχα δώσει τα πάντα. Δεν ήμουν κακοποιητικός χαρακτήρας, όπως με χαρακτηρίζει το κατηγορητήριο. Ήμουν κολλημένος μαζί της. Δεν ήθελα να χάσω αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα λάθος μου; Είχα κι εγώ πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όπως και η Δώρα ήταν κλειστός χαρακτήρας.

Στον δεύτερο χρόνο, γιατί είχαμε 4 χρόνια μαζί σχέση, αντιλήφθηκα ερωτικά μηνύματα από έναν άλλον. Τότε της είπα να μην τον ξανασυναντήσει, αλλά με ήρεμο τρόπο, ποτέ δεν άσκησα βία, να κόψει κάθε επαφή με το τρίτο πρόσωπο. Εκφραζόμουν πάρα πολύ όμορφα στην κοπέλα».

«Είχαμε κατηγορηθεί και οι δύο για ενδοοικογενειακή βία. Γιατί και αυτή πάνω στα νεύρα της είχε πει ότι θα βάλει άτομα να με χτυπήσουν. Είχε κάνει μήνυση σε εμένα και εγώ σε αυτή. Αλλά είχαν πει ότι εγώ πήγα με ένα μαχαίρι στο σπίτι της. Εγώ ουδέποτε πήγα με μαχαίρι στο σπίτι της.

Το μαχαίρι ήταν μέσα στο σπίτι. Με είχε καλέσει η ίδια για να δούμε τι θα γίνει με εμάς και εκείνη τη στιγμή, εγώ μαγείρευα στο σπίτι της, μου λέει: "Τρεις εκδοχές υπάρχουν: ή χωρίζουμε όμορφα και ωραία, ή βάζω άτομα να σε χτυπήσουν για να βάλεις μυαλό, ή με σκοτώνεις". Και της λέω τι μου ζητάς αυτή τη στιγμή; Να σκοτώσω αυτόν που αγαπάω; Ποτέ. Γιατί μου είπε, "πάρ' το μαχαίρι αυτό", μόνη της, "και χτύπα με".

Παίρνω το μαχαίρι τότε και το ρίχνω στα πόδια της κάτω. Και της λέω δεν είμαι δολοφόνος και ούτε θα γίνω ποτέ δολοφόνος. Με έσπρωχνε, μου πέταγε ό,τι έβρισκε μπροστά της και μετά αντιλήφθηκα ότι είχε το κινητό ανοιχτό μαζί με το τρίτο πρόσωπο της υπόθεσης».

Η μοιραία νύχτα

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε ότι είχε πιει αλκοόλ και είχε πάρει φάρμακα πριν συναντήσει τη Δώρα.

«Πήγα να της πω ότι η αγάπη μου γι’ αυτή τη γυναίκα έφτανε μέχρι τον θάνατο. Μπήκα στο αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά και έγινε το κακό. Επάνω στην πάλη για να μου πάρει το όπλο, εκπυρσοκρότησε», ισχυρίστηκε.

Η Δώρα, λίγο πριν ξεψυχήσει, πρόλαβε να πει στους αστυνομικούς ότι την πυροβόλησε ο πρώην σύντροφός της.

Οι αντιφάσεις και τα στοιχεία της έρευνας

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Δώρας, Βασίλης Καραγκούνης, απορρίπτει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.

«Όταν θέλεις να μιλήσεις με τον άνθρωπό σου, δεν πηγαίνεις με όπλο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το περίστροφο ήταν γεμάτο.

Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό, ο 30χρονος φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή πριν από την άφιξη της Δώρας, ενώ το αυτοκίνητό της ήταν σταθμευμένο 300 μέτρα μακριά από το σπίτι της — ένδειξη ότι ο δράστης είχε ελέγξει τον χώρο και την περίμενε.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι δεν άκουσαν καβγά πριν τον πυροβολισμό, ενώ ένας αυτόπτης δήλωσε ότι είδε τον κατηγορούμενο να τρέπεται σε φυγή με κουκούλα.

Μετά τη δολοφονία, ο 30χρονος τηλεφώνησε στην αδελφή του και εξαφανίστηκε για λίγες ημέρες, μέχρι που εντοπίστηκε από την Αστυνομία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «αν είχε δόλο, δεν θα παραδιδόταν».