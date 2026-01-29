«Δεν θα ησυχάσουμε» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος για τη «Βιολάντα» και τον άδικο χαμό της μητέρας του

Βαθιά οδύνη και οργή προκαλούν τα λόγια του γιου της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, η οποία έχασε τη ζωή της στο τραγικό εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα».

Λίγες μόλις ώρες μετά την κηδεία της, στην Καρδίτσα, ο γιος της μίλησε με σπαρακτική ειλικρίνεια για τις συνθήκες εργασίας της μητέρας του και για την αποφασιστικότητά του να αποδοθούν ευθύνες.

«Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι», τόνισε, περιγράφοντας το περιβάλλον στο οποίο εργαζόταν η μητέρα του ως «έναν τριτοκοσμικό κρατήρα» όπου «επικρατούσε μπάχαλο, πολλή κούραση και καμία πρόνοια για τους εργαζόμενους».

«Η μητέρα μου πήγαινε εκεί για να ζήσουμε – Δεν φανταζόμουν ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο»

Ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα μίλησε στην εκπομπή Live News του MEGA και στον Νίκο Ευαγγελάτο, περιγράφοντας τη μητέρα του ως μια γυναίκα που θυσιαζόταν καθημερινά για τα παιδιά της.

«Η μητέρα μου πήγαινε εκεί για να σπουδάσουμε, για να ζήσουμε. Εγώ της έλεγα να φύγει. Της έλεγα: “Μη σε νοιάζει για εμάς!”.

Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Όχι ότι θα ανατιναχθεί…» είπε συγκλονισμένος.

Η 47χρονη εργαζόταν στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια και ήταν μητέρα τριών παιδιών, ηλικίας 23, 18 και 15 ετών.

«Χάθηκε ένα κομμάτι από εμένα»

Ο γιος της περιέγραψε τη μητέρα του ως μια γυναίκα που δεν σταματούσε ποτέ να προσπαθεί, παρά τις δύσκολες συνθήκες:

«Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτόν τον τριτοκοσμικό κρατήρα και έχασε τη ζωή της.

Χάθηκε ένα κομμάτι από εμένα. Δεν ήταν ευχαριστημένη με το κλίμα στη δουλειά – επικρατούσε μπάχαλο, κούραση πολλή και καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους.»

Παρά τις προειδοποιήσεις του να παραιτηθεί, εκείνη απαντούσε: «Και εσείς τι θα κάνετε;»

«Μου δίνει δύναμη να τιμωρηθούν όσοι φταίνε – Δεν θα σταματήσουμε»

Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να παλέψει μέχρι τέλους:

«Μου δίνει δύναμη από εκεί πάνω να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου για να τιμωρηθούν όσοι φταίνε. Δεν θα ησυχάσει κανένας μας. Δεν θα σταματήσει κανένας μας και ειδικά εγώ, μέχρι να πάνε όλοι στη φυλακή.»

Συγκινητικά ήταν και τα λόγια του κουμπάρου της αδικοχαμένης γυναίκας, ο οποίος μίλησε επίσης στο Live News:

«Ήταν μια γυναίκα που αγαπούσε πολύ τον Σωτήρη της. Μεγάλωσαν τα παιδιά τους με πολλή αγάπη. Δούλευε νύχτα και ερχόταν σε όλα τα κοινωνικά και τα γενέθλια, δεν σκεφτόταν ποτέ την κούραση. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Δούλευε για να μη λείπει τίποτα στα παιδιά της.»

Μέλος του ΔΣ:«Στις 7 του μήνα μία εργαζόμενη μου είπε ότι της μυρίζει έντονα»

Στο LIVE NEWS μίλησε μέλος του ΔΣ του «Βιολάντα» και επιβεβαίωσε όσα έχουν λεχθεί για τις οσμές από άλλους υπαλλήλους.

«Είχα μυρίσει δύο φορές στον χώρο της παραγωγής μια έντονη οσμή, η οποία όμως ήταν στιγμιαία, σαν αποχέτευση. Ανά διαστήματα γίνονταν κάποιες εργασίες για την αποχέτευση για αυτό και θεώρησα ότι προέρχεται από αυτό.

Στις 7 του μήνα μία εργαζόμενη μου είπε ότι της μυρίζει έντονα κάτι στον χώρο. Ξαναρώτησα έναν υπεύθυνο, τον κύριο Κώστα, αν υπάρχει πρόβλημα, αλλά με διαβεβαίωσε ότι δεν συμβαίνει τίποτα.

Μου είπε: «Είναι από τα λύματα γιατί τις τελευταίες ημέρες κάνουμε εργασίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέραμε ότι κινδυνεύει κόσμος που δουλεύει στο εργοστάσιο και να μην κάναμε ενέργειες να αποτρέψουμε το οτιδήποτε. Εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις γίνονται όπως ορίζει το πρωτόκολλο λειτουργίας μονάδων σαν την «Βιολάντα», παρότι όλοι οι χώροι ήταν ανακαινισμένοι».