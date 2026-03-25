«Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;»: Διάλογοι «φωτιά» για το κύκλωμα που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να απέσπασε 11 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο, ξεκίνησε από την τυχαία καταγγελία ενός ασφαλισμένου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, ο καταγγέλλων ανακάλυψε ότι εμφανιζόταν ως υπάλληλος σε εταιρείες-φαντάσματα στην Κερατέα και το Κορωπί, χωρίς ο ίδιος να έχει εργαστεί ποτέ εκεί. Το κύκλωμα, με εγκεφάλους τρεις λογιστές, χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες για να εισπράττει επιστροφές ΦΠΑ και να ξεπλένει μαύρο χρήμα.

Οι κυνικοί διάλογοι των μελών

Οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές αποκαλύπτουν το μέγεθος της θρασύτητας των εμπλεκομένων. Σε μια προσπάθεια να βρουν άτομο να υπογράφει παράνομα έγγραφα, η συνομιλία είναι σοκαριστική:

Αχυράνθρωπος: «Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;»

Λογιστής: «Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί».

Η πίεση από τους οικονομικούς ελέγχους φαίνεται πως είχε αρχίσει να λυγίζει τα μέλη, με τις μεταξύ τους συνεννοήσεις να εστιάζουν στην κάλυψη των ιχνών τους.

«Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση... Εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας επιχειρηματίας, σχεδιάζοντας τη γραμμή άμυνας σε περίπτωση που οι υπάλληλοι των καταστημάτων τους κατονομάσουν.

Η «μπάλα» με τον ΦΠΑ και τα εικονικά τιμολόγια

Ο κύριος κορμός της απάτης αφορούσε την αποφυγή φόρων μέσω εικονικών παραστατικών. Σε άλλον διάλογο, μέλος του κυκλώματος προτείνει λύση για χρέος 11.000 ευρώ: «Άμα θες σου κόβω κατασκευαστικό τιμολόιο σαράντα χιλιάρικα, να πληρώσεις ένα διχίλιαρο... να μην πληρώσουμε τον ΦΠΑ».

Η παραδοχή για την «κατρακύλα» που ερχόταν είναι κυνική: «Το ΦΠΑ το φτιάχναμε λίγο όσο μπορούσαμε. Τώρα πάμε για σοβαρό φούντο. Βρες δουλειά».

Οι 22 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν πλέον βαρύτατες κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη σε βαθμό κακουργήματος, βάζοντας τέλος σε μια δράση που κρατούσε από το 2018.