Στον εισαγγελέα οι 22 συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη στον ΕΦΚΑ - Υπόθεση με «άρωμα showbiz»

Περί τις 10:00 μεταφέρθηκαν στα πρώην δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα, οι 22 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Η αστυνομική επιχείρηση, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έφερε στο φως ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που δρούσε από το 2018, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και εμφανίζοντας εικονική απασχόληση προσωπικού.

Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα απέφευγε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ενώ παράλληλα εισέπραττε παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας συνολική ζημία που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ και τα 11 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο.

Το «κόλπο» των 31 εκατομμυρίων και το «άρωμα» showbiz

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή προσώπων με έντονη προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι επιβίωσης και μαγειρικής, ο πρώην σύντροφος influencer, καθώς και ένας γνωστός TikToker, που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά πάνω από 40 άτομα, με τους συλληφθέντες - ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες - να καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη για τη δράση του κυκλώματος που απομύζησε εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία.