«Δεν υπάρχουν χρώματα στον θάνατο»: Η συγκινητική κίνηση του Άρη για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ Άρης, καθώς αντιπροσωπεία της ομάδας βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσει φόρο τιμής στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Με τη συμβολική αυτή παρουσία, ο Άρης έστειλε μήνυμα ανθρωπιάς και σεβασμού, τονίζοντας ότι μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν χωρούν διαχωρισμοί και οπαδικές αντιπαλότητες. Η αντιπροσωπεία της ομάδας κατέθεσε λουλούδια, τιμώντας τη μνήμη των φίλων του «Δικεφάλου του Βορρά» που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, καθ’ οδόν προς τη Γαλλία.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της αγωνιστικής δράσης το προσεχές Σαββατοκύριακο.
