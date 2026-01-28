«Δεν υπάρχουν χρώματα στον θάνατο»: Η συγκινητική κίνηση του Άρη για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ Άρης, καθώς αντιπροσωπεία της ομάδας βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσει φόρο τιμής στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ | EUROKINISSI/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Με τη συμβολική αυτή παρουσία, ο Άρης έστειλε μήνυμα ανθρωπιάς και σεβασμού, τονίζοντας ότι μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν χωρούν διαχωρισμοί και οπαδικές αντιπαλότητες. Η αντιπροσωπεία της ομάδας κατέθεσε λουλούδια, τιμώντας τη μνήμη των φίλων του «Δικεφάλου του Βορρά» που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, καθ’ οδόν προς τη Γαλλία.

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ | EUROKINISSI/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της αγωνιστικής δράσης το προσεχές Σαββατοκύριακο.