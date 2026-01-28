Μενού

«Δεν υπάρχουν χρώματα στον θάνατο»: Η συγκινητική κίνηση του Άρη για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Η αντιπροσωπεία του Άρη άφησε λουλούδια στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

ΠΑΟΚ-Τούμπα-Άρης
Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ | EUROKINISSI/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ Άρης, καθώς αντιπροσωπεία της ομάδας βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσει φόρο τιμής στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ-Τούμπα-Άρης
Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ | EUROKINISSI/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Με τη συμβολική αυτή παρουσία, ο Άρης έστειλε μήνυμα ανθρωπιάς και σεβασμού, τονίζοντας ότι μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν χωρούν διαχωρισμοί και οπαδικές αντιπαλότητες. Η αντιπροσωπεία της ομάδας κατέθεσε λουλούδια, τιμώντας τη μνήμη των φίλων του «Δικεφάλου του Βορρά» που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, καθ’ οδόν προς τη Γαλλία.

ΠΑΟΚ-Τούμπα-Άρης
Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ | EUROKINISSI/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της αγωνιστικής δράσης το προσεχές Σαββατοκύριακο.

