Δεν υποχωρούν οι δονήσεις: Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε την Εύβοια - Ζημιές σε δεκάδες οικισμούς

Νέος σεισμός σημειώθηκε χθες Δευτέρα, περί τις 22:48 στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στο Προκόπι, όπου κατεγράφη το πρωί της Κυριακής ισχυρή δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ με επίκεντρο 8 χλμ νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17,6 χλμ.

Ο σεισμός έγινε μερικώς αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Στη Βόρεια Εύβοια, οι κάτοικοι πέρασαν μια ακόμα νύχτα με το φόβο των μετασεισμικών δονήσεων.

Σεισμός στην Εύβοια: Σε συνεχή επαγρύπνιση οι αρχές

Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για την καταγραφή των ζημιών σε Δαφνούσα και Προκόπι.

«Στη Δαφνούσα είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έχει γίνει, είναι πάνω από 10 σπίτια. Στο Τρούπι έχουμε μόνο την εκκλησία, στα Καλύβια κάποια σπίτια. Σύνολο είναι πάνω από 100», δή΄λωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος.

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα στις πληγείσες περιοχές, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σε ό, τι αφορά τις αυτοψίες, η πρώτη εικόνα για τη Δαφνούσα κάνει λόγο για τουλάχιστον οκτώ σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Δύο από αυτά έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα. Στο σύνολο, μαζί με το Προκόπι, τα σπίτια που μέχρι τώρα έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο χρώμα, είναι 15.

Συνολικά στο Προκόπι έχουν ζητηθεί από ιδιοκτήτες κατοικιών να ελεγχθούν από τα κλιμάκια των μηχανικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Καταστροφών, 70 κατοικίες. Οι αυτοψίες αυτές θα συνεχιστούν τουλάχιστον σήμερα, ίσως και αύριο, στο Προκόπι.

Η ολοκλήρωση των αυτοψιών ανοίγει και το δρόμο για τις αιτήσεις προς τους δήμους, ώστε να ανοίξει μετά και η πρώτη αρωγή, τουλάχιστον στις επόμενες δέκα ημέρες.

Για το κίτρινο χρώμα, για την οικοσκευή, οι ιδιοκτήτες μπορούν να λάβουν έως 4.000 ευρώ πρώτη αρωγή, ενώ για το κόκκινο χρώμα – δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σπίτι χαρακτηρισμένο κόκκινο – έως 6.000 ευρώ και αν χρειαστεί ανακατασκευή κάποιου από τα σπίτια, δηλαδή περίπου 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τουλάχιστον 150 τετραγωνικά μέτρα.