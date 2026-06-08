Καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι για τον σεισμό στην Εύβοια: Εκτονώθηκαν οι κύριες δονήσεις

Καθησυχάζουν πλέον οι σεισμολόγοι για τη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, καθώς σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το φαινόμενο έχει ως επί το πλείστον εκτονωθεί.

Όπως έγινε γνωστό, έχουν ήδη καταγραφεί τουλάχιστον 112 σεισμικές δονήσεις σε πολύ περιορισμένη γεωγραφική ακτίνα, γεγονός που θεωρείται θετικό, καθώς ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν επηρεάζονται γειτονικά, ενδεχομένως πιο επικίνδυνα ρήγματα.

Εκτιμάται ακόμα ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας ενδέχεται να ήταν ο κύριος σεισμός, διατηρώντας ωστόσο μια επιφύλαξη, όπως συμβαίνει σε κάθε φυσικό φαινόμενο.

Εύβοια: Δεκάδες μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ

Η μετασεισμική δόνηση των 4,3 Ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα ενισχύει αυτό το σενάριο, με τους σεισμολόγους να επισημαίνουν ότι η έντονη μετασεισμική ακολουθία συμβάλλει στην εκτόνωση της σεισμικής ενέργειας.

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Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι «δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο». Όπως σημείωσε, η εμφάνιση πολλών σεισμών αυτού του μεγέθους αποτελεί ένδειξη εκτόνωσης της διαδικασίας, προσθέτοντας ότι, με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των ρηγμάτων της περιοχής, είναι σπάνιο να σημειωθούν δονήσεις που να ξεπερνούν τα 5,3 Ρίχτερ.

Παρά τη θετική εικόνα, οι αρχές και οι επιστήμονες καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή, ιδιαίτερα όσους κατοικούν σε παλαιά κτίσματα. Όπως επισημαίνεται, για τις επόμενες 48 ώρες συνιστάται αυξημένη προσοχή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προτείνεται ακόμη και η αποφυγή διανυκτέρευσης σε παλιά, λιθόκτιστα σπίτια, μέχρι να ολοκληρωθεί η κύρια φάση της μετασεισμικής δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων πέντε ήταν άνω των 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέρει σε ενημέρωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.