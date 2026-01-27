Δέντρο έπεσε πάνω σε εν κινήσει τρένο στην Ηλεία - Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Δέντεο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μηχανοδηγός.

Το τρένο κινούνταν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ηλείας όταν το δέντρο έπεσε στο βαγόνι του μηχανοδηγού.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης tempo24.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση υγείας του επαγγελματία, αλλά οι εικόνες δείχνουν πως υπήρξαν υλικές ζημιές.

Υλικές ζημιές στο τρένο πάνω στο οποίο έπεσε το δέντρο στην Ηλεία | tempo24.gr