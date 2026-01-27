Μενού

Δέντρο έπεσε πάνω σε εν κινήσει τρένο στην Ηλεία - Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Το δέντρο έπεσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Reader symbol
Newsroom
Δέντρο έπεσε πάνω σε τρένο στην Ηλεία
Δέντρο έπεσε πάνω σε τρένο στην Ηλεία | tempo24.gr
  • Α-
  • Α+

Δέντεο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μηχανοδηγός.

Το τρένο κινούνταν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ηλείας όταν το δέντρο έπεσε στο βαγόνι του μηχανοδηγού.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης tempo24.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση υγείας του επαγγελματία, αλλά οι εικόνες δείχνουν πως υπήρξαν υλικές ζημιές.

Υλικές ζημιές στο τρένο πάνω στο οποίο έπεσε το δέντρο στην Ηλεία
Υλικές ζημιές στο τρένο πάνω στο οποίο έπεσε το δέντρο στην Ηλεία | tempo24.gr

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ