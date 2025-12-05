Δέντρο έπεσε σε όχημα στο Παλαιό Φάληρο: Μόλις είχε βγει o οδηγός

Από θαύμα σώθηκε οδηγός αυτοκινήτου στο Παλαιό Φάληρο όταν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ξεριζώθηκε δέντρο και έπεσε πάνω στο όχημά του.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το συμβάν έγινε το πρωί της Παρασκευής (5/12) λίγα λεπτά αφότου ο οδηγός του ΙΧ είχε βγει από το αυτοκίνητο για να πάρει καφέ.
Το τζάμι του οχήματος καταστράφηκε ενώ η πυροσβεστική κλήθηκε άμεσα για την κοπή του δέντρου. Στο ίδιο σημείο υπέστησαν ζημιές και άλλα οχήματα, με τις κάμερες ασφαλείας να δείχνουν περαστικούς και αυτοκίνητα δευτερόλεπτα πριν την πτώση. Ευτυχώς, οι υλικές ζημιές περιορίστηκαν και κανείς δεν τραυματίστηκε.
- Οι σιωπηλές γκρίνιες για τον εξώστη, το βραδινό κουίζ του Τσακαλώτου και το κινητό του ΠτΔ με το φιδάκι
- Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο: Αυτοκίνητα επιπλέουν σε δρόμους - χειμάρρους
- Νεφέλη Μεγκ για Καινούργιου: «Εφόσον έμεινε έγκυος και παντρεύεται, ξέρω ότι κι εγώ δεν θα μείνω στο ράφι»
- Άκης Πετρετζίκης: Η επιστροφή-απόλυτη βόμβα στο MasterChef δεν πρέπει πλέον να θεωρείται απίθανη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.