Δέντρο έπεσε σε όχημα στο Παλαιό Φάληρο: Μόλις είχε βγει o οδηγός

Ένα δέντρο έπεσε σε όχημα στο Παλαιό Φάληρο, λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει την Αττική. Μόλις είχε βγει ο οδηγός από το αυτοκίνητο.

Το δέντρο που έπεσε στο Παλαιό Φάληρο | ΕΡΤ / Glomex
 Από θαύμα σώθηκε οδηγός αυτοκινήτου στο Παλαιό Φάληρο όταν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ξεριζώθηκε δέντρο και έπεσε πάνω στο όχημά του.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το συμβάν έγινε το πρωί της Παρασκευής (5/12) λίγα λεπτά αφότου ο οδηγός του ΙΧ είχε βγει από το αυτοκίνητο για να πάρει καφέ.

Το τζάμι του οχήματος καταστράφηκε ενώ η πυροσβεστική κλήθηκε άμεσα για την κοπή του δέντρου. Στο ίδιο σημείο υπέστησαν ζημιές και άλλα οχήματα, με τις κάμερες ασφαλείας να δείχνουν περαστικούς και αυτοκίνητα δευτερόλεπτα πριν την πτώση. Ευτυχώς, οι υλικές ζημιές περιορίστηκαν και κανείς δεν τραυματίστηκε.

