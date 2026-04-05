Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου, οι κορυφαίες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, με τιμώμενη χώρα τη Γαλλία.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο Μεσολόγγι λίγο μετά τις 10:00 π.μ. και τον υποδέχθηκαν ο δήμαρχος της πόλης, Σπύρος Διαμαντόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Εορτές Εξόδου Ι.Π. Μεσολογγίου 2026 | Eurokinissi

Στις εκδηλώσεις παρίστανται επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος με πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου. Στις 10:20 εψάλη η επίσημη δοξολογία παρουσία του Προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στις 11:00 ξεκίνησε η συγκλονιστική πομπή προς τον Κήπο των Ηρώων, όπου τελείται τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό.

Ακολουθεί η βράβευση των νικητών του δρόμου θυσίας και η στιγμή που η υψίφωνος Vivian Douglas θα αποδώσει το μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι» με τη χορωδία του Δήμου. Μείνετε συντονισμένοι! Στις 2:00 μ.μ. θα γίνει η μεταφορά των ιερών κειμηλίων και στις 6:00 μ.μ. η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου. Δείτε όλες τις φωτογραφίες εδώ!

