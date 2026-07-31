Depon, μαριχουάνα και παπαγάλοι: Tα απίστευτα λαθραία που κατάσχεσαν οι τελωνειακοί της ΑΑΔΕ το 2026

Από λαθραία φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής ή κινητά τηλέφωνα, μέχρι όπλα, ναρκωτικά, ζώα συντροφιάς, εξωτικά πτηνά και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς που διακινούνταν παράνομα από ή προς τη χώρα μας, εντόπισαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, στους ελέγχους που διενήργησαν σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς της χώρας κατά το α΄εξάμηνο του 2026.

Με τη συνδρομή σύγχρονων συστημάτων X-Ray και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανιχνευτών, οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων, ναρκωτικών ουσιών και παραποιημένων προϊόντων, καθώς και στον περιορισμό του λαθρεμπορίου καπνικών, αλκοολούχων και ενεργειακών προϊόντων.

Τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων καταδεικνύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα των τελωνειακών υπηρεσιών και τη συστηματική αξιοποίηση τεχνολογικών και επιχειρησιακών μέσων.

ΑΑΔΕ - Από φάρμακα μέχρι...παπαγάλους

Ενδεικτικά, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026 κατασχέθηκαν συνολικά :

* 2.065.416,91 ευρώ, 91.723 δολάρια 11.790 Λίρες Αγγλίας, 156.240 Λίρες Τουρκίας, 95.710 Δηνάρια Βόρειας Μακεδονίας, 54.000 Λεκ Αλβανίας, 11.600 Λέβα Βουλγαρίας, 2.500 Ελβετικά φράγκα, 609.630 Δηνάρια Σερβίας, καθώς και μία τραπεζική επιταγή αξίας 191.357 Λέι Ρουμανίας. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 60 χρυσά νομίσματα και 6 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 190 γραμμαρίων.

* 4.126.057 τεμάχια τσιγάρα, 70 κιλά καπνού (συμπεριλαμβανομένου καπνού για ναργιλέ), 3.346 πούρα και 29.340 θερμαινόμενες ράβδοι καπνού.

* 347 λίτρα παράνομων αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων.

* 2.768 λαθραία είδη (φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, ιατρικά και οδοντιατρικά είδη, κινητά τηλέφωνα, είδη ένδυσης και υπόδησης, αρώματα, ηλεκτρολογικός/βιομηχανικός εξοπλισμός, ανιχνευτές μετάλλων, είδη πολιτιστικής κληρονομιάς, ζώα συντροφιάς και εξωτικά πτηνά), 1.990 γραμμάρια χρυσά κοσμήματα, καθώς και 416 λίτρα καυσίμων και χημικών, 9 κιλά φρέον και 65 συσκευασίες παράνομων φυτοφαρμάκων.

* 31.013 παραποιημένα και παράνομα είδη (ένδυση, υποδήματα, ρολόγια, τσάντες, γυαλιά ηλίου, λευκά είδη, δοχεία γραφίτη/toner, καθώς και καλούπια αναπαραγωγής ετικετών επώνυμων σημάτων).

* 129 κιλά KHAT, 25 κιλά κάνναβης (ακατέργαστης και ινδικής) και 574 γραμμάρια THC.

* 528 είδη παράνομου οπλισμού.