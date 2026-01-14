Ένα 7χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση αδέσποτων σκύλων στην περιοχή Πύλη Δερβενοχωρίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το fonidervenochorion.com, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων» με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τανάγρας εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού.
