Μενού

Δερβενοχώρια: Νοσηλεύεται 7χρονο παιδί σοβαρά τραυματισμένο από επίθεση αδέσποτων

Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο Παίδων 7χρονο παιδί μετά από επίθεση αδέσποτων στην Πύλη Δερβενοχωρίων.

Reader symbol
Newsroom
Νοσοκομείο Παίδων
Στιγμιότυπο από το Παίδων | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Ένα 7χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση αδέσποτων σκύλων στην περιοχή Πύλη Δερβενοχωρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το fonidervenochorion.com, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων» με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τανάγρας εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ