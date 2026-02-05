Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ζητώντας παράλληλα την ποινική διερεύνηση της εμπλοκής του σε υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής επισημαίνεται η ανάγκη διερεύνησης δύο κακουργημάτων - της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - για τον συνδικαλιστή και ακόμη δώδεκα πρόσωπα, φυσικά και νομικά, των οποίων επίσης έχουν «παγώσει» οι λογαριασμοί.

Η εμπλοκή του Παναγόπουλου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, συνδέεται με τη θέση του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης. Φέρεται να διαχειριζόταν κονδύλια ύψους περίπου 73 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020- 2025, τα οποία προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προέκυψε ότι πραγματοποιούνταν απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς πάντα να δημοσιεύονται στη Διαύγεια.

Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν διέθεταν ουσιαστική δραστηριότητα ή την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση των έργων, ενώ μέρος των χρημάτων φαίνεται να καταβαλλόταν σε μετρητά.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση, καθώς και αναλήψεις μετρητών που φτάνουν συνολικά περίπου το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.