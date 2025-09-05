ΔΕΘ 2025: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη ενόψει των συγκεντρώσεων - Κλειστοί οι μισοί σταθμοί του μετρό

Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της ΔΕΘ 2025, ενώ επί ποδός θα βρίσκονται έως και 3.000 αστυνομικοί, με τις δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί τόσο από γειτονικούς νομούς όσο και από την Αθήνα.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Action Τώρα» του Action24, drones θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και δύο «αύρες» της αστυνομίας.

Επιπλέον, στις εισόδους και εξόδους του μετρό Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται αστυνομικοί, καθώς πρόκειται για την πρώτη ΔΕΘ που γίνεται με λειτουργία του συγκεκριμένου μέσου.

ΔΕΘ 2025: Κλειστοί οι μισοί σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης

Ωστόσο ορισμένοι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί το Σάββατο, ενόψει των συγκεντρώσεων. Σύμφωνα με την εταιρία διαχείρισης του μέσου, κατόπιν εντολής της αστυνομίας, το Σάββατο (6/9) στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. Οι υπόλοιποι επτά σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά.

Συγκεντρώσεις από την Παρασκευή

Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν ήδη από το πρωί της Παρασκευής, καθώς υγειονομικοί προχώρησαν σε διαμαρτυρία στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο με αίτημα την ενίσχυση του ΕΣΥ, ενώ το απόγευμα αναμένεται κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας.

Το Σάββατο αναμένονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις των σωματείων και των συνδικάτων των εργαζομένων και άλλων φορέων και κομμάτων.