Σε εξέλιξη βρίσκονται από το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) οι προσυγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025, στις 08:00 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών έχει μπει η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η πολιτική διαχείριση, το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος στη Γάζα.

ΔΕΘ 2025: Τα πρώτα μηνύματα από τις συγκεντρώσεις

Ήδη στην πλατεία της ΧΑΝΘ έχουν συγκεντρωθεί εργατικά συνδικάτα και φορείς της Βόρειας Ελλάδας του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, καθώς και φοιτητές, ενώ το «παρών» δίνει και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε δήλωσή του ο κ. Κουτσούμπας είπε πως ο κόσμος βγήκε σήμερα στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί γι΄αυτό το «σάπιο κράτος».

«Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Αρνούμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τους μεσσίες και τους διάφορους των άλλων κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης. Έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις και στην πάλη, για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής αυτού του σάπιου κράτους και του διεφθαρμένου συστήματός τους. Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, που είναι μέτρα διαρκείας, με πιο πρόσφατο τις 13 ώρες δουλειάς σε έναν εργοδότη, για τους σύγχρονους σκλάβους, απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης, με ταξικό αγώνα διαρκείας, με αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή συμμαχία, με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά», ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας.

Στην Καμάρα οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού και αναρχικού χώρου μαζί με κοινωνικές συλλογικότητες μετά την προσυγκέντρωση, έχουν κατέβει στο οδόστρωμα και έχει κλείσει η οδός Εγνατία.

