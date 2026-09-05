ΔΕΘ 2026: Σε πλήρη εξέλιξη κινητοποιήσεις συνδικάτων και αγροτών - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις συνδικάτων, κομμάτων και φορέων στην Θεσσαλονίκη, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιείται και αγροτικό συλλαλητήριο εντός του αστικού ιστού της πόλης, με τη συμμετοχή τρακτέρ.

Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν στις 17:00, ενώ από τις 16:00 και μετά το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης μετατράπηκε σε φρούριο, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων.

Αγρότες και εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων, συγκεντρώθηκαν στις 17:00 στον Λευκό Πύργό, πραγματοποιώντας το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται εν μέσω ΔΕΘ με την παρουσία τρακτέρ στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 20 έως 30 τρακτέρ θα κάνουν την εμφάνισή τους στην πόλη, σε συνεννόηση των αγροτών με την Ελληνική Αστυνομία.

Συλλαλητήριο αγροτών στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ | Eurokinissi

Μισή ώρα αργότερα, στις 17:30, ξεκόνησε και η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και σωματείων εργαζομένων στον άξονα της πλατείας ΧΑΝΘ.

Στις 18:00 ακολουθεί και η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και εργατικών συνδικάτων, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Κουτσούμπας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi

Την ίδια ώρα, λίγα μέτρα μακριά, στην Καμάρα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Όλες οι απογευματινές συγκεντρώσεις αναμένεται στη συνέχεια να κινηθούν προς την περιοχή της ΔΕΘ, με τελικό σημείο την είσοδο της Νότιας Πύλης.

3.500 αστυνομικοί σε επιφυλακή

Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καθώς περίπου 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται σε επιφυλακή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διαδηλώσεων και την ομαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί μπλε μεταλλικά κιγκλιδώματα γύρω από κρίσιμα σημεία, ενώ πρόκειται να αναπτυχθούν περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», δηλαδή στο σημείο που ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τα νέα κυβερνητικά μέτρα.

Στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται επίσης περίπου 60 διμοιρίες των ΜΑΤ, οι οποίες θα παραταχθούν περιμετρικά του ιστορικού κέντρου.

Ακόμη, δύο εισαγγελικοί λειτουργοί θα παρακολουθούν την εξέλιξη των πορειών.