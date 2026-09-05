Νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom στην Τανάγρα: Κατέπεσε σε αποθήκες εργοστασίου

Νεκροί εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πιλότοι του Phantom που κατέπεσε κατά τη διάρκεια επιδείξεων στην Τανάγρα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στην περιοχή.
Πλάνα του Orange Press Agency δείχνουν ότι το αεροσκάφος κατέπεσε κοντά σε αποθήκες εργοστασίου αγροτικών προϊόντων, προκαλώντας μεγάλη φωτιά στην περιοχή, με την αστυνομία να προχωράει σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών - Λαμίας και της επαρχιακής οδού Οινόης στο ύψος της Οινόης.
Η πρώτη εκτίμηση για την πτώση του Phantom στην Τανάγρα
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση αναφέρει ότι μπορούσαν να εκτιναχθούν, προλάβαιναν αλλά πιθανοτατα επέλεξαν να μην το κάνουν για να σιγουρευτούν ότι το αεροπλάνο δεν θα πέσει στο στρατόπεδο ή πάνω στον κόσμο.
Όπως ανέφερε ο ΣΚΑΪ, το Phantom έχασε ύψος με ταχύτητα, κάνοντας δεξιά στροφή πριν επανατοποθετηθεί για να συνεχίσει το πρόγραμμά του, ενώ δεν φαίνεται να είχε κάποιο πρόβλημα. Αναφορές κάνουν λόγο για πρόσκρουση κομματιών του Phantom σε κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ.
Εκτάκτως στην Αθήνα ο Δένδιας
Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα.
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