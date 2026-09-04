ΔΕΘ 2026: Συγκέντρωση και πορεία ενστόλων μπροστά από τον Λευκό Πύργο

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν αστυνομικοί, λιμενικοί, στρατιωτικοί και πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μαζεύτηκαν στην πλατεία του Λευκού Πύργου, ενόψει των αυριανών εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ 2026), με βασικό αίτημα τις αυξήσεις στους μισθούς.

Μπροστά από τον Λευκό Πύργο στήθηκε εξέδρα, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών, ενώ έπιτα ακολούθησε πορεία μέχρι το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

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«Απαιτούμε να μπει τέλος στη διαρκή οικονομική απαξίωση των ενστόλων και να διασφαλιστούν πολιτικές που το διασφαλίζουν. Ζητούμε την αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων και των οικογενειών μας», φώναζαν οι ένστολοι από τα μεγάφωνα.

«Βρισκόμαστε ακόμη στην αντιπυρική περίοδο με πάρα πολλές πυρκαγιές και μέτωπα, μια πάρα πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδος, η οποία συνεχίζεται μέχρι και τώρα, με ατελείωτες μέρες γενική επιφυλακή για το προσωπικό, σήμερα συμπληρώνουμε την 308η ημέρα γενικής επιφυλακής», ανέφερε ο Πρόεδρος του Πανελληνίου σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων Στράτος Γιτσούδης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης στρατιωτικών, Ηλίας Κολλύρης, τόνισε ότι «σήμερα όλοι εμείς οι εν ενεργεία στρατιωτικοί ενώνουμε τις φωνές μας δίπλα στις ομοσπονδίες των αστυνομικών υπαλλήλων, πυροσβεστών, λιμενικών, όλοι μαζί μια φωνή να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πλέον οι υποσχέσεις έπαψαν».