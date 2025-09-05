«Δρακόντεια» θα είναι και φέτος τα μέτρα ασφαλείας για τις πορείες διαμαρτυρίας που θα γίνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης ενώ φέτος για πρώτη φορά θα «κατεβάσουν ρολά» και σταθμοί του Μετρό της πόλης. Πάνω από 2.500 αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών όπως της Άμεσης Δράσης, της Τροχαίας, των ΜΑΤ κ.α. θα διατεθούν σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώ εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων θα δίνουν τα drones της ΕΛΑΣ που θα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της πόλης.

Σε επιφυλακή θα βρίσκεται και ελικόπτερο της αστυνομίας για την εναέρια επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες για την ενίσχυση των αστυνομικών που υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη έχουν μετακινηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και από άλλες περιοχές όπως από την Αττική. Επίσης όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σε κλοιό ασφαλείας θα βρεθεί το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Αστυνομικοί θα βρίσκονται αναπτυγμένοι σε όλα τα σημεία όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις ενώ έντονη θα είναι η παρουσία αντρών της ΕΛ.ΑΣ και σε κτίρια όπως το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης αλλά και περιμετρικά του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αναμένεται να πραγματοποιηθούν στοχευμένοι προληπτικοί έλεγχοι σε άτομα που κρίνονται ύποπτα και να γίνονται προσαγωγές εφόσον κριθεί αναγκαίο. Στόχος είναι να μην διαταραχθεί η ζωή της πόλης και να πραγματοποιηθούν οι κινητοποιήσεις χωρίς επεισόδια. Ήδη από την Πέμπτη το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ τα μέτρα της Τροχαίας που περιλαμβάνουν διακοπή στάσης – στάθμευσης και σταδιακής διακοπής της κυκλοφορίας σε δρόμους από τους οποίους θα περάσουν διαδηλωτές.

Σε επιφυλακή για τις κινητοποιήσεις στην Αθήνα

Την ίδια στιγμή το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού για κινητοποιήσεις το Σάββατο με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας της τραγωδίας των Τεμπών προκαλεί την επιφυλακή των αστυνομικών δυνάμεων σε διάφορες περιοχές της χώρας και στην Αθήνα. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται εν αναμονή των τελικών αποφάσεων των διοργανωτών των συγκεκριμένων κινητοποιήσεων για ώρα και σημείο συγκεντρώσεων και με βάση αυτά θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν μέτρα ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση στέλνουν το μήνυμα πως η ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις στην Αθήνα και στις άλλες περιοχές για την εμπέδωση του κλίματος ασφαλείας στους πολίτες.