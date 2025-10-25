Δεύτερη προφυλάκιση για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπό κράτηση 53χρονη - Κατηγορούμενες και οι κόρες της

Και δεύτερη προφυλάκιση αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τον πρώτο κατηγορούμενο που κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας έδειξαν τον δρόμο της φυλακής σε 53χρονη κατηγορούμενη που απολογήθηκε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Η γυναίκα δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο. Αντιμέτωπες με κατηγορίες για την υπόθεση, είναι και οι κόρες τής προσωρινά κρατούμενης γυναίκας, οι οποίες έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθερες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναμένονται πλέον οι απολογίες άλλων δύο κατηγορούμενων από την ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη προφυλάκιση

Η πρώτη προφυλάκιση αφορά, κατηγορούμενο που φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Μέχρι στιγμής, έχουν απολογηθεί άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι σήμερα Σάββατο, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους, ενώ απομένουν οι απολογίες άλλων τριών κατηγορουμένων.

Την ίδια στιγμή, μετά τους 11 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν εχθές (25/10), ακόμη έξι κατηγορούμενοι, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις απολογίες των επιπλέον 12 κατηγορουμένων που αναμένεται να ολοκληρωθούν αργά απόψε, η σκυτάλη θα περάσει στον «αρχηγό», στον πατέρα του και στα υπόλοιπα βασικά μέλη του κυκλώματος.