Δεύτερη τραγωδία με νεκρό μοτοσικλετιστή σε λίγα λεπτά: Αυτή τη φορά στην Πέτρου Ράλλη

Δεύτερη τραγωδία με μοτοσικλετιστή μέσα σε μερικά λεπτά σημειώθηκε σήμερα (20/8) στην Αθηναϊκή άσφαλτο, με νεκρό αναβάτη από τροχαίο, αυτή τη φορά στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με αναφορές της ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11.00, αυτή την φορά στην οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν υπό απροσδιόριστες συνθήκες μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε κολώνα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ο άλλος αναβάτης κατέληξε.